Quando il make-up diventa spettacolo teatrale: le studentesse del CFP incantano il "Marenco" di Ceva

L'idea è, senza dubbio, originale. Non solo: probabilmente è anche vincente, come testimoniano gli applausi a scena aperta del pubblico.

Il teatro "Marenco" di Ceva ha ospitato nella serata di giovedì 5 dicembre lo spettacolo realizzato dalle studentesse della classe terza "Operatore del Benessere - indirizzo estetica" del CFP Cebano Monregalese, nel quale le ragazze hanno utilizzato come tele i volti di 16 compagne (14 dell'indirizzo estetica e 2 dell'indirizzo meccanica), per portare sul palco il lavoro di didattica attiva svolto nello scorso anno formativo.

Il titolo della rappresentazione, "L'arte del make-up: il quadro prende vita", lascia intendere il suo principale contenuto: un autentico "faccia a faccia", è il caso di dirlo, fra il mondo artistico e l'universo dell'estetica (che, come hanno ricordato le studentesse, significa soprattutto far star bene le persone), elaborato mediante una ricerca storica su un pittore e un determinato quadro, la trasformazione dei contenuti in lingua italiana e la produzione, durante le ore di informatica, di una relazione conclusiva.