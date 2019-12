Mondovì in lutto: si è spento Dario Gazzera, ex Moro del "Carlevè"

Sono ore di profondo cordoglio quelle che sta vivendo la città di Mondovì, scossa dalla notizia della scomparsa di Dario Gazzera, imprenditore ed ex Moro del "Carlevè", la maschera per antonomasia della tradizione carnascialesca monregalese che aveva impersonato in una sola edizione, datata 1978.

L'uomo si è spento all'età di 74 anni presso il nosocomio di Cuneo. La sua famiglia d'origine era molto conosciuta in città, poiché impegnata nel settore tessile, mentre lui lavorava nel settore automobilistico.

L'ultimo saluto a Dario Gazzera è in programma alle 10.30 di domani, venerdì 13 dicembre, all'interno della chiesa del Sacro Cuore, ubicata nel rione Altipiano.