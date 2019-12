La forza di un Gruppo che può mettere a disposizione dei proprietari di immobili tutta una serie di servizi qualificati

Abbiamo incontrato Luca Buffa, titolare di Gruppo Monviso Immobiliare, azienda presente nel territorio saluzzese e nelle valli con cinque filiali a Saluzzo, Paesana, Barge, Bagnolo Piemonte e Sampeyre, e la sesta in apertura a marchio SoloAffitti, leader nazionale nel settore della locazione.

Il progetto nascente, sulle locazioni, vi vede investire nuove energie in una differente branca del settore immobiliare, da dove è nata questa intenzione?

In dodici anni di lavoro nelle valli del Monviso siamo diventati leader di settore nel comparto della compravendita tralasciando per scelta il comparto della locazione in quanto mercato complesso che richiede una preparazione totalmente diversa. Quest'anno abbiamo deciso di dare sviluppo ad un progetto, che da tempo sentivamo essere essenziale per poter dare il servizio migliore ad ogni nostro cliente. Per farlo abbiamo scelto un partner che è leader nel settore a livello nazionale con oltre 300 filiali. Si tratta del gruppo immobiliare SoloAffitti, che ha studiato e messo a punto in oltre vent'anni di esperienza, un sistema efficace per gestire le locazioni in un mercato che negli ultimi anni è andato modificandosi. Avvertivamo in modo sempre più pressante la necessità di specializzarci in questo campo, offrendo soluzioni concrete ai più comuni problemi di chi intende affittare la propria casa.



Quali sono le difficoltà maggiori nel proporre in affitto un proprio immobile per un proprietario?

Sicuramente la paura maggiore sta nell'avere o meno la garanzia del pagamento del canone. Dagli ultimi dati emersi attraverso un'indagine dell'Adnkronos, condotta presso le associazioni territoriali che rappresentano gli inquilini e i proprietari di case in affitto, risulta che in provincia di Cuneo un inquilino su due non paghi regolarmente il canone d'affitto. A livello nazionale, nell'ultimo anno, gli sfratti per morosità sono in aumento del 17,5%. Si parla di oltre 50.000 sfratti nel 2018.

Oltre a questo aspetto, che rimane la fonte di preoccupazione maggiore per i proprietari, c'è da considerare il rischio dei danni al contenuto dell'immobile o all'immobile stesso.

E a fronte di queste problematiche, cosa potete proporre ai vostri clienti?

Il nostro impegno nei confronti dei proprietari, si è concretizzato proprio nello scegliere SoloAffitti come partner, un gruppo in grado di garantire, attraverso diversi servizi di tutela, la più ampia gamma possibile di scelta per poter affittare in estrema tranquillità il proprio immobile.

Mi faccia qualche esempio.

La prima grande innovazione riguarda la scelta di un inquilino. I potenziali inquilini che proponiamo vengono verificati attraverso 4 diversi passaggi, durante i quali si controlla la solvibilità del richiedente. Questo primo step riduce drasticamente i casi in cui l'inquilino si dimostri moroso.

In seguito, per poter garantire una tutela totale per i proprietari, ci avvaliamo di servizi, che vanno a coprire le eventuali mensilità non pagate. Tutto questo senza gravare sul locatore.

Quindi, se l'inquilino non paga, pagate voi?

Non solo, mettiamo a disposizione un team di legali specializzati a disposizione del proprietario durante il primo anno di contratto per curare gratuitamente la procedura di sfratto per morosità e per fornire una consulenza specializzata, oltre appunto al rimborso di un minimo di 4 o fino a 14 mensilità di canoni in caso di sfratto per morosità proposto.

Questo è solo uno dei servizi che possiamo utilizzare per i nostri clienti. Inoltre possiamo fornire assistenza legale per seguire le controversie con gli inquilini, offrire soluzioni a copertura dei danni causati dai locatari. E molto altro ancora.

Operare in un mercato come quello della locazione, in continua evoluzione, anche grazie ad una società sempre più liquida e veloce, significa essere pronti ed organizzati per offrire il servizio migliore, al privato, agli investitori e a chi ha necessità di trovare una consulenza per gestire al meglio il proprio patrimonio immobiliare. I nostri servizi intendono coprire a 360 gradi ognuna di queste diverse esigenze.

Dove vi troviamo?

Il nostro punto partner SoloAffitti si trova in via Spielberg 1, presso la nostra sede Gruppo Monviso.

Contatti. Mail: saluzzo@soloaffitti.it – Tel 0175.062883