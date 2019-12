Piani di sviluppo aziendale: l’importanza dei servizi di consulenza

Far crescere un’azienda è tutt’altro che semplice e spesso, purtroppo, non bastano buona volontà e dedizione al lavoro. Senza una corretta pianificazione anche i lavoratori più integerrimi potrebbero essere destinati al fallimento ed è proprio per questo che negli ultimi anni si stanno affermando realtà che concentrano la propria attività proprio sulla consulenza e sulla creazione di piani di sviluppo aziendale su misura del singolo cliente. Quando si sceglie di ricorrere ad una consulenza per piani di sviluppo aziendale si decide di chiedere aiuto a dei professionisti del settore, che innanzitutto raccoglieranno tutte le informazioni relative alla realtà in questione. Questo perché, come è facile intuire, ogni attività ha le proprie caratteristiche, delle esigenze specifiche e un’identità peculiare: un buon consulting, quindi, non può prescindere da una conoscenza profonda del singolo caso in esame. Dopodiché, verrà elaborato il piano di sviluppo vero e proprio, che seguirà una strategia ben precisa, pensata appositamente per aiutare l’imprenditore ad ottenere la migliore gestione aziendale possibile.

Consulenza a 360°

All’interno del mondo delle consulenze, un punto di riferimento è rappresentato attualmente da System Consulting, che avvia il proprio lavoro a partire dalla valutazione di quattro macro-aree particolarmente significative per le aziende: quelle dell’innovazione, dell’internazionalizzazione, della consulenza organizzativa e delle human resources e, infine, della finanza. Tale analisi permette al team di sviluppare un Percorso Dinamico di Sviluppo, ideato attorno alla caratteristica distintiva dell’azienda presa in esame all’interno del mercato. Il fine è rendere il business model del cliente accattivante e vivace ed è per questo che i professionisti del team continueranno a lavorare nelle quattro aree sopracitate per garantire la miglior crescita possibile. System Consulting, inoltre, collabora ormai da anni con alcune delle più importanti società di consulenza presenti nel nostro paese: realtà che sono in grado di offrire un’ulteriore analisi della situazione e che mettono a disposizione le proprie competenze per contribuire alla realizzazione del miglior piano strategico per le specifiche esigenze del cliente.

Strategie flessibili

Se da una parte il metodo è piuttosto preciso e codificato, dall’altra le singole strategie sono ovviamente all’insegna della flessibilità e nascono di volta in volta in base alle diverse caratteristiche delle imprese partner. Caratteristiche che verranno individuate, come anticipato, tramite una dettagliata analisi della struttura aziendale e che permetteranno l’elaborazione di un percorso dinamico di sviluppo, articolato in singoli obiettivi (task) e dotato di tutti gli strumenti necessari all’allestimento delle strategie del caso.

Il gruppo System Consulting si occupa di consulenza direzionale sistemica, ma non solo. Il team, infatti, può fornire consigli molto utili anche in merito alla fruizione di agevolazioni fiscali di ogni genere (si va da quelle regionali a quelle nazionali, arrivando addirittura ai bandi ed alle normative europee), in modo da aiutare le singole aziende a beneficiare di tutti gli aiuti cui potrebbero avere diritto. Un altro aspetto particolarmente utile per gli imprenditori è il cosiddetto I.P. Management, ovvero la tutela di asset immateriali quali ad esempio brevetti, marchi o know how. Un’azienda, infatti, deve tutelare la sua attività e/o distinguersi da eventuali competitori attraverso la registrazione del proprio marchio. Ultimo, ma non meno importante, System Consulting offre anche servizi di consulenza organizzativa, un servizio che accompagna le aziende nella formazione di tutte le diverse aree di gestione.