Risorse in stallo per far andare in pensione i lavoratori del settore ferroviario che hanno respirato amianto: a Savigliano 600 dipendenti Alstom attendono risposta

Lo sblocco delle risorse sulla vertenza nazionale amianto è ancora in stallo e riguarda migliaia di lavoratori italiani legati al comparto ferroviario.



Nella puntata di Omnibus su La 7 di mercoledì 10 dicembre il segretario della Fiom Michele De Palma ha lanciato un appello ai parlamentari affinché si sblocchino le risorse per far andare in pensione i lavoratori del settore ferroviario esposti in passato ad amianto.



Il tema, lo ricordiamo, riguarda anche lo stabilimento di Savigliano Alstom. Sono 650 i dipendenti che attendono una risposta in questo senso.



La questione fa riferimento alla legge del 2015, poi modificata nel 2017 che riguarda gli stabilimenti produttori di materiale rotabile i cui lavoratori potrebbero essere stati coinvolti dall’esposizione durante i periodi di bonifica di amianto.



Nello stabilimento di Savigliano i lavori di bonifica sono cominciati nel 1999 e in momenti diversi sono continuati fino al 2017. Sono stati 650 i lavoratori (che rappresentano al momento oltre la metà dei dipendenti saviglianesi che oggi sono 900) a presentare la richiesta per ottenere un’eventuale beneficio previdenziale, sconto pensionistico o pensione anticipata.



Questo al fine di stilare una graduatoria nazionale dei lavoratori operanti negli stabilimenti italiani produttori di treni a seguito di vaglio da parte di Inps e Inail sul periodo di esposizione all’amianto da parte dei richiedenti.



Nei mesi scorsi l’iter si sarebbe – secondo i sindacati di Fiom, FIm, Uilm, Fismic e Anqui – arenato sulla presentazione di 156mila busta paga all’Inps. Procedimento che, a seguito di confronto con i sindacati metalmeccanici dell’Hitachi di Pistoia – stabilimento coinvolto nello stesso percorso - non era necessario per fare accesso ai benefici previdenziali. Sarebbe bastata la presentazione di libro matricola.



A mesi di distanza lo stabilimento di Savigliano è ancora in attesa di ottenere risposte

Sull’argomento lo scorso 9 dicembre si è tenuto un incontro al Ministero dell’Economia e Finanza tra sindacati Inps ed Inail per 200 pensionamenti proprio nel sito di Pistoia. L’incontro non avrebbe – secondo i sindacati – portato a una risoluzione.



Nel video la dichiarazione del segretario nazionale Fiom a La 7.

"La situazione amianto va risolta anche a Savigliano - aggiunge il segretario provinciale Fiom Domenico Calabrese - "Da monitorare anche i 400 somministrati. Auspichiamo si possa vedere un piano di stabilizzazioni nel prossimo incontro del 18 dicembre in Confindustria. Per la Fiom la questione resta non derogare alle leggi vigenti ma fare un piano di assunzioni che parta dallo sblocco del turn over e prosegua con il recupero di capacità produttiva invertendo un trend che in 10 anni ha quasi dimezzato la forza lavoro a tempo indeterminato sostituendola con contratto di somministrazione. Riteniamo non più accettabile questa situazione."