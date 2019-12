Saluzzo, l’Albero delle Gioie guarda in alto

Sì, “L’Albero delle Gioie” guarda in alto e punta ai marchi “icona”. Una direzione che ha sempre caratterizzato la filosofia e la storia del negozio, la più antica gioielleria della città e che oggi, arriva ad un altro cambio di passo.

“Sale un altro gradino” annuncia Maria Teresa Lingua titolare da oltre 30 anni. Il 2020 si apre guardando alla qualità massima e portando nell’antica capitale del Marchesato, una rosa di brand esclusivi, ad alto tasso “fashion”.

La scelta, come le evoluzioni precedenti, è frutto di una ricerca di forme, materiali, emozioni, firmata della personalità di Teresa: passione per l’arte orafa e il bello, fiuto per le avanguardie moda, coraggio di scegliere creazioni “fuori dal comune” e di trasferire il carattere della scelta in chi indosserà il gioiello.

Sono la somma di particolarità per le quali il negozio è conosciuto e ricercato anche da fuori provincia.

“Mi fa piacere annunciare questo cambiamento in occasione degli Auguri di Natale” afferma la titolare insieme a Simona Chiola, da sempre al suo fianco nelle vendite: “collaboratrice e amica preziosa” .

Tutto lo spazio sarà ora per il nuovo. Per questo, fino ad esaurimento merce, su tutti gli orologi in casa e sui marchi che non saranno rinnovati, verranno praticati sconti dal 10 al 70%.

Per le festività “L’Albero delle Gioie” in corso Italia 4, a pochi passi dal Duomo, è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 19,30 e per chi lo desidera su appuntamento telefonando al 340 1093702.

Le collezioni di marchi storici e di grido, che daranno nuova impronta e grinta alla gioielleria, 90 anni alle spalle, fondata dalla famiglia Vallauri e poi in proprietà a Trucco e Chiola, le elenca direttamente Teresa, che ha acquistato il negozio nel 1988. Eccole: Massimo Raiteri, Roberto Demeglio, Parlapiano, Sanalitro, Opposite Jewels, Pesavento, Monies.

Nel negozio, dove la cura è la parola d’ordine, entrano anche le fragranze per la personalità olfattiva dell’ambiente, con un nome portabandiera: 'Teatro Fragranze Uniche”: linea a tiratura limitata, dove tecniche innovative di produzione si uniscono al metodo degli antichi mastri profumieri fiorentini.

Informazioni anche sul sito: www.alberodellegioie.it.