Sbiancamento dei denti, ecco i prodotti più richiesti sul mercato

Avere dei denti bianchi è il sogno di molte persone che, sempre più spesso, si sottopongono a costosi trattamenti dal dentista per avere un sorriso abbagliante. La società odierna, infatti, propone modelli estetici spesso irraggiungibili e soluzioni che non sempre sono attuabili. In tal senso, i consigli che si possono trovare su Prodottisbiancamentodenti sono invece assolutamente validi, in quanto indirizzano nella scelta dei diversi trattamenti a cui è possibile sottoporsi.

Come già accennato, alcuni procedimenti necessitano dell'intervento di un medico specialista, anche se impiegano prodotti piuttosto ordinari come l'acqua ossigenata o il bicarbonato. Un trattamento come il bleaching, ad esempio, si effettua soprattutto su denti seriamente danneggiati, ingialliti e con macchie evidenti. Il dentista interverrà con l'ausilio di un laser, per far penetrare più efficacemente i principi attivi volti allo sbiancamento; in modo similare agisce l'air polishing che sfrutta invece la pressione dell'acqua e dell'aria per lucidare in modo significativo. Nonostante i costi elevati e gli esiti eccellenti, però, occorre ricordare che solo una corretta igiene dentale contribuirà al mantenimento dei risultati: diversamente, si potrebbe incorrere in recidive che richiederebbero un ulteriore intervento.

Laddove i danni non siano così gravi da richiedere un trattamento odontoiatrico, si può anche intervenire con metodi fai-da-te, ma prestando la dovuta attenzione per non intaccare lo smalto. Sono molto richieste ed utilizzate, ad esempio, le strisce sbiancanti Dental Whitestrips che si applicano direttamente sui denti per circa mezzora. In pochi giorni è già possibile apprezzare i primi risultati: il gel, ricco di prodotti sbiancanti che si trova all'interno di tali strisce, infatti, aderisce perfettamente su qualsiasi tipo di arcata.

Esistono anche ottime polveri sbiancanti, come la BioWhite che contiene carboni attivi e si miscela all'acqua per creare una pasta da applicare sui denti con lo spazzolino come fosse un dentifricio. Oppure i bite, dispositivi in gomma atti soprattutto a impedire il bruxismo, ovvero la forma di digrignamento notturno involontario dei denti: si possono anche utilizzare in sinergia con prodotti sbiancanti da lasciar agire per alcuni minuti.

Tra i metodi casalinghi c'è, invece, l'impiego di sostanze similari a quelle usate dai dentisti, come ad esempio il bicarbonato o l'acqua ossigenata: si tratta, però, di due elementi da dosare con cura per non danneggiare smalto e gengive. Lo stesso vale per altre sostanze dalle proprietà corrosive, come il limone o il carbone vegetale che sono antibatterici naturali, ma possono portare a squilibri della flora nel cavo orale. Miscelando queste sostanze senza esagerare, invece, è possibile ottenere una soluzione estremamente efficace da applicare sui denti. Va anche tenuto conto del fatto che ogni soggetto ha sensibilità differenti, e si può iniziare con piccole dosi da aumentare con il tempo, anche a seconda dei risultati che si vogliono ottenere.

Al fine di lasciar agire impacchi come quelli già citati, è persino possibile creare una sorta di bite casalingo con i fogli di alluminio. Essendo molto sottili e facilmente plasmabili, questi fogli per alimenti possono essere adattati per forma e dimensione e si presentano, perciò, estremamente versatili.

In generale, i prodotti come il Bio White sono maggiormente consigliati, perché gli ingredienti con potere sbiancante sono già dosati in maniera equilibrata, non lasciando margine di errore. Basterà seguire le indicazioni d'uso con attenzione e senza eccessi.

Infine, per il mantenimento di una dentatura splendente, o persino per prevenirne l'ingiallimento, è opportuno seguire semplici e salutari regole, come smettere di fumare. La nicotina, infatti, oltre che portare gravi danni alla salute in generale, ingiallisce lo smalto, incrementa la formazione di placca batterica e porta persino a dolorose gengiviti. Bevande gassate, tè e caffè corrodono a loro volta lo smalto e macchiano la superficie dentale. Persino un abuso di collutorio, specie se piuttosto aggressivo, potrebbe danneggiare i denti.