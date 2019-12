A Cuneo il Rebirth Day 2019: mostre e incontri formativi nell'ottica dello sviluppo sostenibile

La comunità degli Stati Membri dell’ONU con l’Agenda 2030 per uno Sviluppo Sostenibile da attuarsi nei diversi ambiti sociale, economico e ambientale, intende coinvolgere le generazioni in un impegno globale fondamentalmente inclusivo. In questo processo “è l’arte il motore centrale” (citando Michelangelo Pistoletto, chiamato nell’autunno 2015, in occasione del 70° Anniversario delle Nazioni Unite, a realizzare proprio un’opera simbolo evocativa di una trasform-Azione Manifesta, dichiarata e riconosciuta come ineludibile).

La celebrazione del Rebirth-Day, è l’appuntamento annuale in cui emerge questa artivazione rigenerativa civile che “porta ognuno ad assumere una personale responsabilità nella visione globale”.

Al rendez-vous fissato (fin dal 21/12/2012) con l’intenzione e lo sprone a ri- partire, (come nell’ “anno 0”), “a ri- formare i principi e i comportamenti etici che guidano la vita comune, hanno preso parte artisti, persone singole e intere comunità, istituzioni private e pubbliche con opere e avvenimenti significativi d’impegno. Un processo di estesa partecipazione si è sviluppato rapidamente nei diversi Paesi del mondo, soprattutto attivato dalle Ambasciate”.

Così Cuneo, il 17 dicembre (a pochi giorni dalla data di riferimento), onorata dalla presenza di Armona Pistoletto (presidente di Let Eat Bi, di Cittadellarte) si attiverà, in uno scambio e un anticipo di esperienze performative e di artivazione, ponendosi in rete con le altre 160 Ambasciate (in primis con Roma, dove il 20/12 si svolgerà un gemellaggio e intervento diretto con il progetto cuneese “Arte al CentroOo” al Museo Macro).

L’evento “rebirthdayano” cuneese si configura nello specifico come occasione per:

- rendicontare (con la chiusura e l‘annuncio di riavvio del progetto “Poétiqu’oOo”, realizzato con la collaborazione di Fondazione Pistoletto e con il contributo di Fondazione CRC)

- condividere, ampliare (soprattutto con l’iniziativa progettuale “Arte al CentroOo”, coordinata con l’UST Cuneo e Biella, con il Comune di Cuneo e attivata con i dispositivi/drappi offerti dalla ditta Dentis Recycling Italy S.r.l. e dal Presidente del CoRiPet, realizzata con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del bando Senza Confini)

- coinvolgere ulteriormente, proprio a partire dai percorsi perfom-Attivi proposti (emblematicamente esplicitati con flash mob celebrativo), il pubblico cittadino del territorio cuneese (e, grazie alle nuove e costanti aperture, regionale e nazionale) ad assumere demo-pratiche responsabili e incisive sulla quotidianità, nell’impegno ecosostenibile per un mondo più vivibile e abitabile (orientato agli obiettivi ONU – oOo -).

Programma del 17 dicembre:

- Mattina: presso le scuole (di Cuneo e provincia). Letture e attività di scambio, condivisione e espressività tra alunni;

- Ore 14,30- 16: presso il B&B “Tetto Garrone” , Via della Campagna, 45 - Roata Rossi. Happening celebrativo con Esposizione temporanea drappi “Arte al CentroOo” (I^ e II^ edizione), Mostra “Hortus conclusus” , e performance Terzo Paradiso “naturale- artificiale- umano”;

- Ore 16,15- 17,45: Aule Universitarie di Palazzo Mater Amabilis, Via F. di Celle 2. Incontro di restituzione pubblica, sintesi espositiva delle iniziative di artiv-azione ecosostenibile, celebrazione ufficiale del RebirthDay (con arricchimento poetico- espressivo multimediale).

Giornata- Evento con la presenza straordinaria di Armona Pistoletto.