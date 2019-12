Il Natale di Bra è all’insegna del Mercato della Terra

Non è un mercatino, ma c’azzecca perfettamente con il Natale.



Il Mercato della Terra di Bra è il luogo giusto dove trovare i migliori regali gourmet. Come ogni terza domenica del mese, il 15 dicembre, sotto la storica ala di corso Garibaldi, i numerosi espositori sono pronti ad accogliere visitatori e curiosi con produzioni di assoluta eccellenza.



L’evento, che sposa la filosofia di Slow Food, è sostenuto dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e dalla Condotta Slow Food di Bra al fine di promuovere cibi buoni, perché freschi e genuini; puliti, perché realizzati in modo sostenibile; giusti, perché venduti ad un prezzo che rappresenta una retribuzione corretta del lavoro dei produttori e che, allo stesso tempo, è accessibile a tutti.



Che cosa potete trovare? Pane cotto al forno a legna; vini a tutto pasto; trote; pregiate carni di coniglio, faraona e pollo; rolate farcite; salumi di cascina; miele; formaggi a latte crudo; conserve; succhi di frutta; zafferano; torte di nocciole; ortofrutta di stagione e tante altre ghiottonerie a km zero. Ma non solo, gentilezza, cordialità, illustrazione dei prodotti, storie delle aziende agricole, laboratori creativi per bambini… e una sorpresa!