Saluzzo: "Destini incrociati", al via la rassegna nazionale di teatro in carcere: spettacoli mostre seminari

Si è aperta questa mattina alla Castiglia, la VI edizione di “Destini incrociati”, la rassegna nazionale di teatro in carcere, che per la prima volta, dopo l’esperienza in grandi città, approda in Piemonte, a Saluzzo.

Da oggi, giovedì 12 dicembre fino a sabato 14, un programma ricchissimo di appuntamenti, seminari e mostre in cui si incontrano rappresentanti di realtà che ruotano intorno alle carceri e che ha il fulcro negli spettacoli portati in scena da gruppi di detenuti di penitenziari della penisola: Cosenza, Pesaro, Saluzzo a cui si aggiunge la performance dei pazienti della struttura Rems di Bra. Una quindicina di case di reclusione ha inviato un video dei loro spettacoli che sono oggetto di due sezioni speciali della rassegna. All’ultimo è stata annunciata la defezione della Compagnia Oltremura del carcere di Palermo e della casa circondariale di Livorno per mancata autorizzazione.

Gli eventi si svolgeranno in diverse location cittadine: dalla Castiglia al teatro Magda Olivero, al carcere Morandi con un’incursione a Savigliano dove è previsto un appuntamento al Teatro Milanollo.

“Un grande onore per Saluzzo essere il palcoscenico del programma" - il sindaco Mauro Calderoni e l’assessore alle Politiche sociale Fiammetta Rosso, citando i legami della città ( Silvio Pellico, la Castiglia carcere, il museo della memoria carceraria, la sezione scolastica del Bertoni nella casa di reclusione Morandi) con la rassegna che “ è esperienza di riscatto, liberazione, inclusione".

Gli spettacoli sono momenti emozionati di comunità che abbattano le distanze" la sottolineatura dopo i ringraziamenti per il lavoro ventennale nel carcere saluzzese a Grazia Isordi e "Voci Erranti".

"La loro è una vera azione politica culturale, parlando degli ultimi e degli anfratti più nascosti , per far emergere realtà come il carcere e portarvi la riflessione" ha evidenziato il garante regionale Bruno Mellano.

Un riconoscimento professionale sottolineato anche da Barbara Brusci, docente e vice rettore Università di Torino. "Ormai da diversi anni il loro lavoro è parte integrante di corso per Educatori professionali". A loro e agli studenti sono proposti nella rassegna seminari, incontri di approfondimento, percorsi di avvicinamento.

Presenti al via della rassegna: Giuseppina Piscioneri, direttrice delle carceri Morandi, Silvia Pirro dell’area Politiche Sociali della Compagnia San Paolo, Vito Minoia presidente del coordinamento nazionale del Teatro in Carcere e Bruna Chiotti nel ruolo di ex garante comunale, ora ricoperto da Paolo Allemano.

In allegato il programma delle giornate con tanti temi trattati dalla IV rassegna. Per informazioni e prenotazioni (ingresso spettacoli 5 euro, studenti gratuito) visitare il sito internet www.vocierranti.org o telefonare al numero 340/3732192.