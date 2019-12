San Defendente di Cervasca: un successo il corso di guida off road per i militari del 2° Reggimento Alpini "Taurinense"

Presso il Centro di Formazione e Ricerca della ditta Merlo, si è concluso ieri (11 dicembre) il corso di Scuola Guida off road per i militari del 2° Reggimento Alpini della Brigata Alpina “Taurinense”, necessario per abilitare i conduttori alla guida fuoristrada dei mezzi tattici in dotazione.

Grazie all’ormai consolidato rapporto tra i militari del Doi e la Merlo - azienda leader nel settore delle macchine operatrici industriali (tra cui sollevatori a braccio telescopico, betoniere auto-caricanti, trattori forestali, mezzi cingolati e piattaforme semoventi) – gli Alpini hanno potuto esercitarsi sul circuito off road che l’azienda normalmente utilizza per i propri prodotti.

La presenza di percorsi sterrati sconnessi e di rampe realizzate con inclinazioni tali da raggiungere pendenze longitudinali e trasversali limite, così come previsto dai manuali tecnici dei mezzi militari, ha permesso ai conduttori di perfezionare l’addestramento alla guida, apprendendo le tecniche di guida necessarie per gestire il VTLM “Lince” (Veicolo Tattico Leggero Multiruolo) e il VM 90 – T (Veicolo Multiruolo).

L’opportunità addestrativa offerta dall’azienda Merlo, oltre a testimoniare la qualità dei rapporti tra la Forza Armata ed il tessuto sociale della provincia di Cuneo, ha rappresentato un’ulteriore occasione per gli Alpini del Doi di accrescere le proprie capacità di guida fuoristrada in altri circuiti, diversi da quelli militari normalmente utilizzati.