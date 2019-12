Un nuovo mezzo per la Croce Rossa di Busca: domenica la benedizione dell'auto

Domenica 15 dicembre è in programma la benedizione dell’ultimo mezzo acquistato dal Comitato di Busca della Croce Rossa. Si tratta di una Dacia Sandero utilizzata per i trasporti di persone autosufficienti.

Il programma della giornata prevede: alle ore 10.50 ritrovo dei volontari sul piazzale della parrocchia di Busca; alle ore 11 Santa Messa; alle ore 11,45 la benedizione del mezzo. “L’acquisto del nuovo mezzo – spiega il presidente Teresio Delfino – rappresenta un altro piccolo passo avanti nell’ammodernamento dei mezzi a disposizione del Comitato. Quest’anno abbiamo già inaugurato una nuova ambulanza che utilizziamo per le emergenze e nei primi mesi del prossimo anno, ne arriverà un’altra che andrà ad affiancare quelle esistenti.da parte mia e del direttivo è doveroso estendere pubblicamente un ringraziamento a tutti i volontari in quanto grazie alla loro dedizione e disponibilità la Dacia è stata acquistata con mezzi propri del Comitato. L’augurio – conclude il presidente – è che il la Croce Rossa di Busca posso continuare a crescere e che altre persone di buona volontà vengano ad affiancare i volontari che già prestato il loro prezioso servizio nel Comitato”.

Il Comitato di Busca attualmente dispone di tre ambulanze adibite alle emergenze e per il trasposto infermi, e sette auto attrezzate per il trasporto di persone in carrozzina o autosufficienti. Domenica, al termine dell’inaugurazione del nuovo mezzo è previsto un rinfresco.