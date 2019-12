L’Atletica Avis Bra Gas ha festeggiato i trent’anni dalla fondazione e i più importanti risultati della stagione agonistica 2019 (FOTO)

Venerdì 6 dicembre si è svolta la tradizionale festa di auguri per le festività Natalizie dell’Atletica Avis Bra Gas in cui sono stati premiati gli atleti che hanno ottenuto risultati di rilievo nella stagione agonistica 2019.

L’evento si è arricchito di un altro importante avvenimento, il trentesimo anniversario dalla fondazione della società. Per l’occasione, sono intervenuti: il presidente, Antonio Martinengo; il vice presidente, Beppe Gandino; il direttivo tutto; l’assessore Lucilla Ciravegna in rappresentanza dell’Amministrazione comunale; il presidente regionale Fidal, Rosy Boaglio; il presidente provinciale Fidal, Lorenzo Colombero; il presidente Avis Sezione di Bra, Armando Verrua e la signora Riccarda Guidi Bravi.

L’assemblea si è aperta con il saluto ai presenti delle varie autorità e del presidente Martinengo, che ha inoltre ringraziato tutti, in particolare il direttivo, gli allenatori e gli sponsor per la disponibilità e la partecipazione alla vita sociale che rendono possibile l’attività della stessa associazione.

In occasione del trentesimo anniversario della società, voluta fortemente dal compianto professor Attilio Bravi, sono stati invitati i soci fondatori: Ignazio Pucci, primo Presidente; Massimo Oberto; Loris Bravi; Giuseppe Ternavasio, ancora oggi presente nel direttivo; Giacomo Costamagna e Alberto Bagliani, tutt’oggi tecnico ed allenatore.

In segno di riconoscenza, è stata consegnata loro una targhetta ricordo, alla quale ha fatto seguito la targa ricordo a Beppe Gandino, che ha guidato il gruppo in qualità di presidente per vent’anni, dal 1991 al 2011.

Si è, quindi, proceduto alla premiazione degli atleti:

Umberto Brero (AM), campione regionale e provinciale sugli 800 m e1500 m, 14° assoluto ai campionati italiani;

Leonardo Sampietro (CM), 1° classificato ad Alba sui 600 m, 3° classificato a Cuneo e Montecarlo sui 1000 m, 1° classificato alla corsa campestre studentesca;

Luca Mastrocinque (CM), 2° classificato ad Alba sui 600 m, 3° classificato sui 300 m e ha partecipato al meeting di Montecarlo sui 1000 m;

Hayouba Falvo Compaore (CM), Indoor di Bra, arrivato 2° in una gara e 3° nella gara successiva;

Simone Milanesio (RM), 2° classificato Indoor di Bra, Biatlhon (60p+60h);

Adriano Rebaudengo (SM65), campione regionale Indoor 60H, 4° classificato Campionato Nazionale Indoor di Ancona di 60H;

A realizzare i migliori risultati su strada sono stati:

Lorenzo Perlo (SM40), 2° assoluto maratona di Ferrara, 1° italiano con 2h31’40”, 1° assoluto per la quarta volta alla Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba, campione provinciale su strada 10 Km;

Andrea Perlo (SM65), campione provinciale strada 10 Km; Gina Spitaleri (SF55), 3° classificata mezza maratona agli European Masters Games di Torino;

A tutti i ragazzi è stato consegnato un panettone gentilmente donato dalla sezione Avis Donatori di Bra. La serata si è conclusa con gli auguri reciproci di buone feste ed un momento conviviale nei locali della mensa comunale, dove è stata servita un’ottima cena, preparata dall’associato Antonio Petti che tutto lo staff organizzativo ringrazia.