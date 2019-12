“Scampoli di passione”: i ricordi dell’ex sindaco di Cavallermaggiore Michele Baravalle

Michele Baravalle, sindaco di Cavallermaggiore per due mandati consecutivi, dal 2001 al 2011, ha voluto raccogliere in un libro le sue memorie di commerciante di stoffe, di sportivo e di amministratore pubblico.

Cavallermaggiore è una cittadina di media grandezza, non marginale nel contesto provinciale, che, all’inizio degli anni 2000, ebbe a palazzo di città una maggioranza civica, gli “Indipendenti per Cavallermaggiore”, alla cui testa c’era un triumvirato assolutamente popolare: Michele Baravalle, commerciante ambulante, Domenico Racca, barista, e “Ciano” Testa, idraulico.

In realtà, c’era già stato in precedenza un sindaco-operaio, Piero Grande, uomo di specchiata moralità, che aveva guidato la giunta quando ancora c’erano i partiti. Ma la “trimurti” Baravalle-Racca-Testa segnò una pagina interessante e inedita nella storia politico-amministrativa del paese.

Baravalle, nelle sue memorie precedute dalla mirabile prefazione di Sergio Soave, non parla solo dell’amministrazione, rievoca ricordi personali, familiari, affettivi, professionali, sportivi e di volontariato infarcendoli di curiosi aneddoti.

Suggestivo il titolo: “Scampoli di passione”, che si rifà alla vita dura ma appassionante di un venditore di stoffa, che ha frequentato i mercati della Granda e della Liguria, dopo aver coraggiosamente lasciato un posto di lavoro fisso per seguire il suo istinto imprenditoriale.

C’è un particolare che l’ex sindaco omette di ricordare (forse per sportività), ma che – a giudizio di chi scrive – fu dirimente per assicurargli la vittoria nel 2001. Si tratta di una battuta - che aveva per oggetto proprio gli scampoli - fatta a mò di sfotto nei suoi confronti dal suo avversario, Mauro Mana, industriale e amministratore di consolidata esperienza, di fronte ad una piazza gremita di cittadini-elettori, intervenuta per assistere al confronto tra i due candidati sindaco. In quel frangente, Baravalle apparve come Davide nei confronti di Golia. Il popolo scelse Davide, punendo la sicumera del suo avversario che si era mostrato troppo sicuro di sé.

Ma c’è un’altra omissione che ci permettiamo simpaticamente di rilevare: l’eterna rivalità, sotterranea ma nemmeno troppo, col suo vicesindaco Domenico Racca nel quinquennio 2001-2006. Il sindaco più naif, apparentemente più ingenuo, il vice più scafato e, dunque, politicamente più scaltro. Una rivalità che anche in questo caso Baravalle ha saputo affrontare con la stessa sportività adottata nella sua grande passione per il Cavallermaggiore Calcio. E la prova della fiducia dei cavallermaggioresi, Baravalle l’ebbe il 9 aprile 2011, quando, al termine di dieci anni trascorsi alla guida del municipio, invitò l’amico cantautore Gianmaria Testa, natìo di Cavallermaggiore, ad una serata-concerto di commiato in piazza Vittorio Emanuele.

In un’Ala gremita all’inverosimile, Gianmaria volle espressamente dedicargli la canzone “Al mercato di Porta Palazzo, inserita nell’album “Da questa parte del mare”.