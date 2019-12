I lavoretti di Natale dei bimbi della Rita Levi Montalcini di Bra protagonisti di un mercatino

Venerdi 13 dicembre dalle ore 9 alle ore 12, nella cortile della scuola Rita Levi Montalcini ex "maschili" di Bra, appuntamento con IL MERCATINO DI NATALE.

Tutte le classi esporranno i lavoretti fatti con le loro manine ed il ricavato verrà utilizzato dalla scuola per l'acquisto di materiale didattico.

Visitare il mercatino è un momento di gioia per i bambini che hanno lavorato con tanto impegno e passione, è un ringraziamento all'Istituto per aver dato loro questa possibilità ed è un momento per accogliere la magia del Natale e ritornare un po' bambini.