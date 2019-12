Marta Cartabia prima Presidente donna della Consulta, il plauso e gli auguri di Anna Mantini

Gentile Direttore,

L'elezione della Professoressa Marta Cartabia a Presidente della Corte Costituzionale, prima Donna nella Storia italiana chiamata a questo fondamentale incarico di garanzia nell'interesse dei Diritti dei Cittadini e della correttezza delle scelte politico-legislative, rappresenta una bellissima notizia sia come tale, sia per le prospettive che è in grado di promuovere.

Chi scrive, infatti, da sempre è convinta che le pari opportunità nelle Istituzioni si possano realizzare, in modo autentico e concreto, con scelte in grado sia di stabilire un'equa rappresentanza e presenza di genere nelle Istituzioni, elettive e decisionali, sia di impedire che la stessa venga poi vanificata da meccanismi attraverso i quali il principio enunciato si scopre poi eluso e disatteso. E nell'ordinamento legislativo e normativo italiano non mancano purtroppo i tristi esempi in tale direzione a partire dalle leggi elettorali in vigore e dai meccanismi in materia di nomine negli Enti e nelle società partecipate.

Come è stato autorevolmente dichiarato dalla stessa Professoressa Cartabia in occasione della celebrazione del Suffragio universale del 1946, è necessario che il cambiamento si realizzi prima di tutto a livello di società civile affinché i progressi possano maturare anche a livello di legislazione in grado di rendere effettiva e piena la partecipazione delle Donne alla vita economica, istituzionale e sociale in ruoli capaci di incidere nel merito delle scelte da compiere per migliorare la condizione del Paese e delle sue Istituzioni pubbliche e amministrative e di favorire un cambiamento reale allo stesso tempo nei ruoli direttivi di molte realtà del settore privato.

Buon lavoro quindi alla Presidente Cartabia, la cui elezione rappresenta più motivi di attesa e di speranza per tutti.

Anna Mantini

Lega - Fossano