Ciau Chiusa: si chiude con una festa finale il progetto dell'associazione Famiglie a Colori

L’Associazione Famiglie a colori invita all’evento CIAU Chiusa, momento conclusivo del progetto portato avanti dall’associazione in questi mesi in collaborazione con il CSV Società Solidale. L’appuntamento è per venerdì 20 Dicembre alle ore 20.30 presso la Sala Incontri del Parco in Via Sant’Anna 34 a Chiusa Pesio.

Nel corso della serata sarà possibile visitare la mostra delle opere dei bambini delle scuole dell’Infanzia e primaria di Chiusa Pesio, Vigna e San Bartolomeo. Sarà anche proiettato il video dei ragazzi delle scuole medie di Chiusa Pesio.

“C.I.A.U.” sta per Colorare Illustrare Animare e Unire ed è il progetto messo in campo dall’associazione “Famiglie a Colori” di Chiusa Pesio. Per i bambini della Scuola dell'Infanzia del capoluogo e di “Vigna” è stato realizzato un laboratorio creativo con il famoso illustratore Marco Somà che ha vinto di recente il Premio Andersen Miglior Illustratore 2019.

La Scuola Primaria del capoluogo e di San Bartolomeo ha svolto un laboratorio sempre con Marco Somà in cui i bambini delle classi 1°, 2° e 3° si sono cimentati alla scoperta e invenzione di un personaggio di un libro. I bambini delle classi 4° e 5° hanno dovuto immaginare e completare delle immagini (fotografie o quadri) più o meno note riprodotte solo parzialmente in modo da sviluppare l'immaginazione e la fantasia dei bambini.

Per i ragazzi della Scuola Media sono invece strutturati laboratori in più giornate presso i locali della Biblioteca civica “E. Alberione” e in luoghi del paese che verranno via via individuati.

Il video realizzato sarà proiettato nel corso della serata. "Si tratta di un progetto ideato completamente da noi volontari – spiegano dall’Associazione “Famiglie a colori” – Tanti i bambini coinvolti, tante le attività ludiche e ricreative di grande livello educativo attivate. Con l’importante obiettivo di: Colorare Illustrare Animare e Unire. Vi aspettimao il 20 dicembre per la festa finale di questo bellissimo progetto".