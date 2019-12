Anche la consulta giovanile di Cuneo a Torino per Greta: "Parla come un leader ma tornerà a casa per il Natale come una 16enne qualunque"

C'erano anche i ragazzi della consulta giovanile della città di Cuneo, oggi (venerdì 13 dicembre) a Torino per l'incontro in piazza Castello con Greta Thunberg.

"La piazza si riempie lentamente, la gente arriva a ondate, e in mezz'ora è invasa da persone di tutte le età arrivate da tutta la regione. Ovviamente, tutti aspettano lei. E quando si presenta sul palco si sente un'ovazione fortissima, un boato furibondo di applausi e grida di incitamento si solleva - dice Marco Gautero, rappresentante della consulta - . È simbolico che per la sua prima uscita pubblica dopo essere stata nominata personaggio dell'anno Greta abbia voluto scegliere Torino, la città più inquinata d'Europa, come la definiscono i ragazzi del FFF Torino nel discorso introduttivo".

"Un paio di mesi fa ho visto le foto dei cortei di Torino con le strade piene e mi hanno dato speranza, vedere così tante persone. Grazie a tutti. Sono sicura che vi impegnerete per il nostro futuro - ha sottolineato la Thunberg nel proprio intervento, che ha seguito quelli degli organizzatori della manifestazione - . Dobbiamo continuare, non possiamo fermarci, non è un’opzione. Non è giusto che le nuove generazioni, i giovani debbano fare tutto questo. Il domani delle giovani generazioni non può essere dato per scontato, dipende da noi e dobbiamo lottare per questo futuro. In meno di tre settimane saremo in una nuova decade, importantissima: deciderà il nostro giro".

''Cosa faremo nei prossimi 10 anni influenzerà le nostre vite, quelle dei nostri figli e dei nostri nipoti. 2020 è l’anno delle azione. L’anno in cui ci impegneremo perché taglino le emisissioni. Dobbiamo essere uniti".

"Parla come un leader, un discorso breve e vibrante in cui fa un resoconto di come sia cresciuto il movimento da lei innescato e rivendica importanti conquiste, prima di tutte l'approvazione del green deal da parte del consiglio europeo, concludendo con un perfetto: "Grazie mille Torino" - aggiunge Gautero - . Ora riprenderà il treno per la Svezia, per festeggiare il Natale come una normalissima ragazza di 16 anni, seguendo il consiglio di un 73enne che di normale ha poco o niente".