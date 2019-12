“Cose buone” per sostenere la Cooperativa sociale Armonia di Saluzzo

Perché non aggiungere un significato speciale ai regali di Natale? È la proposta della Cooperativa Sociale Armonia onlus di Saluzzo che anche quest’anno rilancia la campagna di raccolta fondi “Le cose Buone”.

L’idea è quella di un dono, grande o piccolo, che racchiuda un importante significato: il sostegno alla comunità residenziale per minori a Saluzzo e ai servizi educativi per disabili attivati durante l’anno da una delle più radicate realtà sociali del territorio. La comunità residenziale della Cooperativa Armonia accoglie fino ad 8 minori in situazione di forte disagio famigliare.

Qui, accompagnati da educatori professionali, trovano un supporto affettivo, relazionale e di cura. Inoltre la Cooperativa garantisce interventi domiciliari direttamente presso la famiglia, attraverso figure professionali appositamente formate, per un intervento personalizzato sui bisogni del minore e del suo nucleo famigliare.

Con “Le cose Buone” la Cooperativa Armonia onlus propone cinque borse ricche di prodotti del territorio come occasione per fare un regalo due volte “buono”: per chi lo riceve e perché ha il sapore della solidarietà. Le borse in carta della campagna “Le cose Buone”, disponibili anche come regalistica aziendale e per uffici, hanno un contenuto speciale: tanti prodotti del territorio (dolci artigianali, prodotti sfiziosi e solidali, cosmetici naturali), realizzati da realtà locali che hanno scelto di affiancare in questa campagna la Cooperativa Armonia onlus.

Sono borse ricche di doni da mettere sotto l’albero: ci sono le tisane biologiche della Valverbe di Melle, la dolcezza del miele Amel prodotto a Savigliano, lo stuzzicante formaggio della Valform di Martiana Po e il gusto artigianale della birra Kauss.