Crisi Mahle: il 18 dicembre presidio di fronte alla Regione, a Torino

Mercoledì prossimo, 18 dicembre, i lavoratori della Mahle Componenti Motori Italia formeranno il presidio dei davanti alla sede della Regione Piemonte, in piazza Castello, a Torino.

Le organizzazioni sindacali presenti in azienda e sul territorio manifestano unitamente ai lavoratori la loro forte preoccupazione per una situazione che non vede evoluzioni positive e chiedono alla Regione Piemonte di schierarsi senza riserve dalla parte dei cittadini-lavoratori che lottano per la difesa dell'occupazione e la costruzione di nuove prospettive.

FIM, FIOM, CISL e CGIL chiederanno al presidente Alberto Cirio e all'assessore competente un incontro per richiamare l'attenzione sulla questione della Mahle e delle altre molte realtà produttive che sul territorio piemontese sono coinvolte in questo difficile e drammatico periodo.

Parteciperanno al presidio, in piena solidarietà, i Metalmeccanici provenienti da altre aziende del territorio piemontese che condividono in questo difficile momento le stesse drammatiche preoccupazioni.