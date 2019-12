Dogliani, dagli studenti dell'Istituto Comprensivo una "app" per visitare le opere dello Schellino

Un’applicazione interattiva utile per geolocalizzare le opere di Giovanni Battista Schellino. E’ quanto realizzato dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di Dogliani nell’ambito di "Educazione alla bellezza", progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo cui il plesso langarolo partecipa dall’anno scolastico 2018-2019.

Ancora in fase di ultimazione, il progetto inizia comunque a dare i suoi primi frutti.

Una delle finalità di “Grappoli di Bellezza” – così l'iniziativa è stata ribattezzata per la realtà doglianese – è quella di valorizzare il territorio e le sue risorse culturali. Con questo proposito un gruppo di ragazzi della classe 3ª A, coordinato dal professor Marco Odasso (referente del progetto è invece il professor Mariano Somà), ha preparato un percorso virtuale dei principali monumenti locali legati all’architetto Giovanni Battista Schellino. Il tutto è stato realizzato appoggiandosi al programma MyMaps di Google Maps.