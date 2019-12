Grazie a TargatoCn dall’Associazione culturale Camminare in camper

I componenti dell'associazione culturale saluzzese "Camminare in camper"

Gentile Direttore,

L’Associazione Camminare InCamper, con sede a Saluzzo in piazzetta Santa Maria, desidera ringraziare Lei e tutta la redazione per l'attenzione che ci avete dimostrato in questi anni di attività.

Sebbene la nostra storia sia iniziata dieci anni fa, si è realmente concretizzata nel 2014. Il nostro intento è quello di cercare e conoscere luoghi caratteristici per accoglienza del turismo itinerante, per contenuti storici e culturali, per curiosità ed eccellenze nel campo enogastronomico.

Ci piace sottolineare che, durante le nostre escursioni più o meno lontane, portiamo in giro il nome e la meraviglia della nostra città “Saluzzo”, scoprendo spesso che è una meta conosciuta, gradita, dal sapore antico, con offerte culturali di pregio.

Siamo camperisti, ma la nostra visione è sempre attenta alle necessità degli amici che non hanno il camper e desiderano comunque affiancarsi a noi per scoprire luoghi interessanti e non ancora esplorati.

Il Presidente Valter Rosso