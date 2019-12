Greta a Torino: "La città è bellissima, contenta di essere qui" (VIDEO)

"Torino è bellissima, è la prima volta che vengo e ne sono impressionata. E' bellissima, purtroppo non potrò passare molto tempo come turista, ma sono molto contenta di essere qui". A dirlo è Greta Thunberg, guida dei Fridays For Future, ora a Torino in piazza Castello.

L'attivista ambientale oggi è nel capoluogo piemontese e sta prendendo parte alla tradizionale manifestazione del venerdì. Con lei anche una delegazione cuneese capitanata dalla consulta giovanile della città capoluogo.



I Fridays For Future Torino hanno annunciato, durante la conferenza stampa con Greta, che la città è in finale per ospitare la seconda assemblea europea di Fridays For Future, in programma nell'estate 2020. A contendere l'evento è Dresda, in Germania.

"Dopo Torino - ha detto Greta - andrò verso la Svezia, con qualche tappa lungo il percorso: sarò a casa per Natale e farò un po' di vacanza perché se non fai una pausa ogni tanto, non puoi andare avanti così senza riposare. Ma non mi servirà molto tempo per essere di nuovo pronta e riposata".