In missione a Roma per sbloccare l'ultimo progetto della variante di Demonte, il sindaco: "Attendiamo una decisione a breve"

Nella giornata di mercoledì 11 dicembre a Roma c'è stato un incontro relativo alla variante di Demonte, per la quale c'è il progetto (il quinto), ci sono gli stanziamenti ma c'è il parere negativo di uno dei Ministeri interessati, quello del Beni Culturali. Che di fatto impedisce l'affidamento e soprattutto l'avvio dei lavori che la Valle Stura attende da decenni.

Valle Stura soffocata dal passaggio di 800 tir al giorno.

Il commento del sindaco Francesco Arata è da un lato ottimistico, dall'altro rassegnato: "Se vedo il bicchiere mezzo pieno - commenta - posso dire con orgoglio che si è parlato di Demonte ad un tavolo dove c'erano i rappresentati di tre Ministeri e della Presidenza del Consiglio. Non è da poco. E soprattutto erano preparati: sapevano di cosa si stava parlando e c'è stato un confronto. Ho fatto presente che l'opera è attesa da 30 anni e che la situazione è peggiorata ed è grave. Ci sono perplessità per gli aspetti archeologici e paesaggistici. Anas ha evidenziato la propria disponibilità a mitigare l'impatto ambientale, purtroppo non evitabile del tutto di fronte ad un'opera del genere. E' stato un incontro interlocutorio da cui scaturirà, a breve, qualche decisione. Attendiamo, sperando di non finire in un'ennesima palude".

Con Arata anche i rappresentanti della Provincia di Cuneo, tra cui il consigliere provinciale con deleghe alla viabilità Reparto Cuneo, Bruno Viale, l'ingegner Riccardo Enrici per la Provincia di Cuneo. Poi i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, i rappresentanti del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Piemonte, l’ANAS e il consigliere Carlo Notarmuzzi, direttore del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio di Ministri, che ha coordinato l’incontro.

La riunione istruttoria di coordinamento aveva come obiettivo superare il parere “tecnico” istruttorio negativo del Mibac –Ministero dei Beni Culturali – che ha bloccato la Conferenza dei Servizi. Secondo il parere dei tecnici la galleria di esodo sotto la collina del Podio comprometterebbe il bene culturale costituito dai resti del forte della Consolata.

La presentazione di istanza di adozione di provvedimenti dell'Anas

Con nota del 25 novembre 2019, l’ANAS Spa, ha presentato al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica alla Presidenza del Consiglio dei ministri istanza di adozione di un provvedimento, previa deliberazione del Consiglio di ministri, di superamento del parere “tecnico” negativo al fine di continuare l’iter autorizzavo della Variante di Demonte (progetto 5).

L'esito negativo del parere “tecnico” può solo essere superato attraverso un provvedimento positivo alla realizzazione dell’opera da parte del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, a richiesta del Ministro dell’Ambiente e della tutela.