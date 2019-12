La strage di piazza Fontana, 50 anni dopo: il documentario di tre giovani monregalesi (VIDEO)

Ieri, giovedì 12 dicembre, ricorreva il cinquantesimo anniversario della strage di piazza Fontana, avvenuta nel 1969 a Milano presso la sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura.

Alle 16.37, un ordigno contenente 7 chili di tritolo esplose, uccidendo 17 persone, di cui 13 sul colpo, e ferendone molte altre. Quello stesso giorno, peraltro, si verificarono altri quattro attacchi (uno ancora nella città meneghina e gli altri tre a Roma).

Non si è mai arrivati all'individuazione dell'esecutore materiale dell'attentato. Stando all'ultimo processo, datato maggio 2005, la Cassazione ha riconosciuto responsabile della strage di piazza Fontana la cellula eversiva di "Ordine Nuovo", guidata da Giovanni Ventura e Franco Freda, assolti nel 1987 con sentenza definitiva e, di conseguenze, non più processabili.

Questo e molto altro viene raccontato in un documentario per il blog "Coffee and History" prodotto dai monregalesi Maddalena Barale, Roberto Rossetti ed Ettore Poggi.