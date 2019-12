Mondovì: "Quasi tutti i collaboratori della casa di riposo 'Sacra Famiglia' rimarranno in organico"

L'incontro andato in scena alle 12 di giovedì 12 dicembre tra gli amministratori della casa di riposo "Sacra Famiglia" di Mondovì e i sindacati aziendali e provinciali ha sortito gli effetti auspicati dai dipendenti che martedì 10 dicembre esprimevano sulle nostre colonne la loro preoccupazione circa il proprio futuro lavorativo.

"Il rendez-vous con le rappresentanze aziendali - spiega Diego Bottero, presidente della struttura - si è rivelato produttivo. Si è preso atto che le scadenze a tempo determinato dirette dell'ente non sono rinnovabili, in quanto superano i 36 mesi. In virtù di ciò, dal 1° gennaio 2020 i nostri collaboratori saranno quasi tutti reinseriti attraverso agenzie di lavoro alle stesse condizioni retributive attuali. Le ferie non fruite, inoltre, saranno tutte riconosciute ai dipendenti".

Il rinnovo del contratto, purtroppo, non si materializzerà per tutti: "Si è realizzata una minima riduzione dei rinnovi, dovuta a motivi riorganizzativi dei reparti - aggiunge Bottero -. Nel corso del 2020 sarà comunque necessario aprire un tavolo di lavoro comune per una revisione totale della pianta organica dell'ente. I nostri dipendenti sono e rimangono per noi un patrimonio essenziale, in quanto nelle loro mani affidiamo il bene a noi più caro: i nostri anziani".

Ricordiamo, peraltro, che nella mattinata di lunedì 9 dicembre la Regione Piemonte ha approvato il passaggio della realtà monregalese ad azienda pubblica di servizi alla persona; una variazione già annunciata nel mese di febbraio e che comporterà l'avvio delle procedure di rimpasto dell'attuale direttivo da parte dell'amministrazione comunale di Mondovì.