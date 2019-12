"Natale lanternativo": a Cuneo, la risposta dei negozi e ristoranti di via Dronero all'assenza delle luminarie

Un post su Facebook per annunciare un Natale lanternativo. E' così che alcune attività di via Dronero, a Cuneo, hanno voluto rispondere e reagire alla totale mancanza di luminarie e allestimenti natalizi lungo la strada diventata, nel corso degli anni, quella dei ristorantini. Ma non solo.

"La città è tutta illuminata. Tranne qui. La nostra Cuneo esprime in modo tradizionale il Natale ovunque, ma non in Via Dronero", scrivono. E non hanno tutti i torti, perché basta affacciarsi in via Roma per apprezzare l'atmosfera natalizia, tra luci e addobbi.

E così, commercianti, ristoratori, artigiani e professionisti che hanno le attività in via Dronero hanno deciso di addobbare gli ingressi e le finestre con tante lanterne e candele. Per avere un po' di luce e calore.

La ragione non è solo estetica. Perché via Dronero è spesso alla ribalta anche per le tante polemiche legate al fatto che sia diventata una via frequentata anche nelle ore serali, proprio per la presenza di tanti ristoranti.

Succede che vorremmo ricordarvi che qualcuno ci ha un po’ spenti. Che ogni giorno dobbiamo fronteggiare chi ci vuole dimessi, silenziosi, bui. Forse ci vogliono proprio chiusi. Serrande giù. Chissà... Ebbene... Nel nostro piccolo mondo i problemi sono molti, alcuni decisamente impegnativi dal punto di vista legale ed economico. Quindi ci siamo uniti, compatti e solidali, per sostenere chi, incredibilmente, ha da combattere un po’ di più. Questo Natale lo abbiamo chiamato IL NATALE LANTERNATIVO. Tante lanterne fuori dalle nostre attività, che vi faranno capire che sì, ci siamo, ma un po’ sottotono. E che abbiamo bisogno di voi. Ogni giorno. Per mantenere dritta la schiena, nonostante tutto.

Ognuna di quelle lanterne rappresenta il nostro sforzo. Fatene parte. Dategli voce.

L'invito è a passare per la via e a fotografare e condividere l'iniziativa. Per non spegnere definitivamente le tante attività che hanno rivitalizzato la strada, rendendola uno dei fiori all'occhiello di Cuneo.