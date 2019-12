Tutto pronto per la Camminata dei Babbi di Natale a Savigliano

Tutto pronto per la nuova Camminata dei Babbi Natale a Savigliano a cura dell’associazione Amici dell’Ospedale SS Annunziata. Giunta alla sua 3^ edizione, si svolgerà domenica 15 dicembre a partire dalle ore 15.

Organizzata in collaborazione con la palestra Vitality Wellness, la Fondazione Ente Manifestazioni e la Pro Loco di Savigliano, la manifestazione si svolgerà nel centro cittadino con ritrovo a piazza del Popolo, davanti all’ala polifunzionale, alle ore 14.30 e partenza alle ore 15.

Il percorso prevede il passaggio nelle vie principali della città: da piazza Cavour, passando per corso Roma e piazza Santarosa, fino all’arrivo in piazza Turletti alle ore 17 circa. I partecipanti potranno fare tappa nei golosi "pit-stop" dei bar aderenti all’iniziativa per gustare piccoli pasti e rimettersi poi in cammino.

Ad attenderli in piazza Turletti, il concerto del complesso “Gli Zeband” con musiche di Natale e soul. Sarà poi distribuita cioccolata calda da parte della Pro Loco e sarà fatta una ricca estrazione a sorte dei premi tra gli iscritti oltre alla distruzione e dei pacchi gara.

L’iniziativa, che si inserisce anche nel programma dell’Incantevole Natale, nel 2018 aveva raggiunto quota 200 partecipanti, ora l’associazione punta a coinvolgerne 300.

Le iscrizioni possono ancora essere fatte sabato 14 dicembre presso la palestra Vitality Welleness (tel. 0172370176) o presso la sede dell’associazione Amici dell’ospedale Santissima Annunziata nella giornata di sabato 14 dicembre dalle ore 10 alle 12. Per ragioni organizzative non ci si potrà iscrivere il giorno stesso della camminata.

Il contributo per partecipare è di cinque euro a persona, in regalo il cappello di Babbo Natale.

Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici dell’ospedale di Savigliano.