Una navetta "sotto l'albero" per Oasi Giovani: partita la campagna di raccolta fondi di Natale 2019

Oasi Giovani tutti i giorni accoglie nei suoi spazi un gran numero di ragazzi, che condividono con gli operatori momenti di quotidianità e di crescita. Vivere e crescere insieme vuol dire anche essere aspettati all’uscita da scuola, accompagnati a pranzo, seguiti nei compiti, riaccompagnati a fare sport o durante le uscite nel tempo libero.

“Finora abbiamo fatto tutto questo utilizzando i mezzi pubblici o mediante convenzione con ditte private - sottolinea il presidente Gianfranco Saglione - abbiamo però valutato che se avessimo un mezzo a disposizione sarebbe tutto più semplice, veloce ed economico a livello di costi. Per questo ci siamo immaginati che per questo Natale sarebbe bello che i nostri ragazzi potessero trovare sotto l’albero un pulmino a nove posti: una funzionale navetta per i loro spostamenti in Città da e per Oasi Giovani. Sappiamo bene che per realizzare grandi desideri occorre la collaborazione, la sensibilità e l’aiuto concreto di tanti, che già in passato hanno seguito e sostenuto le nostre attività e che negli ultimi anni ci hanno permesso di rinnovare gli arredi del CEP e supportare numerosi ragazzi in difficoltà nello studio.”

“Una navetta per l’Oasi”, la campagna raccolta fondi di Natale 2019, verrà promossa offline e online tramite i canali di comunicazione dell’Associazione per tutto il periodo natalizio. Qualsiasi somma sarà preziosa e contribuirà a donare ai ragazzi un mezzo di trasporto per muoversi in città.

Come ringraziamento e a titolo di esempio l’esterno del pulmino avrà come decorazione (previo consenso di ciascuno) tutti i nomi di coloro che avranno donato e contribuito al suo acquisto.

In questo modo la navetta di Oasi Giovani, mentre supporterà i ragazzi nei loro spostamenti quotidiani, sarà una piacevole nota di colore in Città e testimone della generosità di tanti. La donazione potrà essere versata: tramite bonifico bancario intestato a Oasi Giovani onlus con causale: erogazione liberale - la navetta di Oasi Giovani. Codice IBAN: IT85 B06305 46851 000010111 122; in contanti, bancomat e/o carta di credito presso la sede di Oasi Giovani onlus – Corso Roma 117, Savigliano.

Oasi Giovani ringrazia quanti decideranno di contribuire a questa importante iniziativa e augura a tutti i lettori un felice Natale ed un 2020 sereno e ricco di bellezza!