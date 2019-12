Un Natale al cioccolato

Si avvicina il Natale, il giorno più atteso dell'anno, in cui tutto si colora di oro e argento e mille luci si accendono nelle nostre città. È già cominciata la corsa ai regali: cerchiamo di viverla con gioia nel cuore e attenzione verso è rivolto il dono. Una caccia affannosa rovinerebbe l’attesa e guasterebbe la festa.

Il cioccolato è sempre la regina delle feste e regalarlo rende felice chi lo riceve, specialmente se lo confezioneremo con qualche tocco personale che testimoni il nostro affetto.

Nelle vetrine delle pasticcerie, ma anche sul web, l’offerta è varia e allettante: presepi di cioccolato fondente o al latte, cioccolatini decorati con figurine di Natale, addobbi per l’albero, torte e biscotti con soggetti natalizi.

Se poi tra le nostre passioni vi è anche la cucina, allora è il nostro momento per preparare magiche sorprese che stupiranno e regaleranno dolcezza. La fantasia si può davvero sbizzarrire. Esistono stampi per preparare in casa alberi e presepi di Natale, infinite formine di stelle, renne, elfi, babbi natale e così via.

Nelle calde riunioni familiari che già pregustiamo non dovrebbe mancare mai una tazza fumante di cioccolato di qualità, dal colore intenso e dall’aroma deciso, che ristori e ci faccia dimenticare i rigori invernali.

Non manchi il cioccolato neanche nelle feste di fine anno. Nulla di meglio che un tuffo nel cacao per dimenticare difficoltà e problemi, vivere momenti di gioia autentica. Altro che champagne! Annegare le amarezze in un mare di cioccolato ci aiuta a riprendere energie e speranze in un anno migliore.

Se poi vogliamo un cioccolato “buono fino in fondo”, buono nel gusto e buono socialmente, rivolgiamoci ai prodotti equosolidali. Avremo la consapevolezza di contribuire alla costruzione di un’economia più giusta, perché i produttori di cacao del sud del mondo, affrancati dagli intermediari, possono vivere in maniera dignitosa e in condizioni ambientali sostenibili.

Buon Natale a tutti, che sia sereno e veramente buono!