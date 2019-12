Beccati dalla polizia locale di Guarene a buttare rifiuti nei fossati: sanzionati

Dopo mesi di controlli di routine e attività di vigilanza ambientale nel territorio di Guarene, da parte della Polizia locale, sono stati individuati due trasgressori in ambito rifiuti.

I due soggetti, residenti a Neive e Castagnito, sono stati colti in flagrante dall'ispettore Giorgio Ranuschio mentre abbandonavano, nei fossi lungo la strada in località Gera-Lavandaro e in località Sotteri, vari sacchi di immondizia di colore nero.

All'interno rifiuti di tipo domestico non riciclato (rsu) e a terra materiale pericoloso, ritenuto in grado di inquinare terreno e falde acquifere.

Per loro è scattata una consistente sanzione amministrativa, oltre al fatto che dovranno ottemperare alla pulizia del luogo a proprie spese, e al corretto smaltimento presso l'area ecologica.

"Il lavoro realizzato dalla Municipale rientra in un preciso piano dell’Amministrazione comunale voluto dall'inizio del nostro insediamento e volto al contrasto di reati ambientali e abbandono di rifiuti" - spiega il sindaco di Guarene, Simone Manzone - Ringrazio anche i cittadini per la collaborazione nelle segnalazioni".

"Ringrazio il nostro ispettore, Giorgio Ranuschio, per l’attività svolta con serietà e professionalità. Il contrasto alle cattive pratiche di abbandono si combatte prima di tutto con l’educazione e la formazione - commenta l’assessore guarenese all’ambiente Claudio Battaglino -. A volte sono necessari interventi deterrenti più incisivi".