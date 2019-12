Intossicazione da monossido a Rocchetta di Sanfront: sul posto emergenza sanitaria e Vigili del fuoco

Allarme per un’intossicazione da monossido di carbonio, oggi pomeriggio (venerdì) a Sanfront, in località Rocchetta, in via Meirot. Sul posto sono giunte, inizialmente, le ambulanze dell’emergenza sanitaria partite da Sanfront e Paesana, allertate per quello che poteva sembrare un normale malore in casa.

I sanitari sono però dotati di un rilevatore di monossido di carbonio, proprio per essere in grado di individuare tempestivamente la presenza de gas incolore e inodore, proprio per questo conosciuto anche come “killer silenzioso”: appurata la presenza del gas, sono stati immediatamente allertate anche le squadre dei vigili del fuoco, partite da Barge e Saluzzo.

I pompieri hanno raggiunto l’abitazione in questione con mezzi fuoristrada, mentre i due Aps - auto-pompa-serbatoio - hanno stazionato più a valle, nei pressi del ponte sul Po della Rocchetta. La persona rimasta intossicata dal monossido di carbonio è stata subito soccorsa, accompagnata dal medico dell’emergenza sanitaria in pronto soccorso, per ulteriori accertamenti.

I Vigili del fuoco, invece, sono tuttora sul posto per le verifiche e gli accertamenti tecnici del caso.