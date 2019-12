All'insegna del "Green" e della prossima primavera il primo Natale di Agri Berroni a Racconigi

Natale nelle più variegate sfumature del...verde per Agri Berroni, azienda annessa all'omonima Tenuta alle porte di Racconigi, che ha inaugurato a fine novembre i nuovi spazi polifunzionali, il punto vendita e l'agrigelateria.

In linea con la filosofia "green" deil suo giovane staff, il Natale di Agri Berroni punta alla sostenibilità e propone voucher, per una più lezioni, per i corsi su potature e giardinaggio che si terrano nei primi mesi del 2020 . Dono certamente gradito agli amanti del verde!

Un'idea per un regalo utile anche da mettere nella calza della Befana o comunque per un dono di compleanno destinato ad aspiranti pollici verdi!

Chi invece predilige le golosità, può acquistare le delizie dolci e salate disponibili presso il punto vendita e farle confezionare in ceste e contenitori già di sua proprietà. Occasione per dare una nuova vita ad oggetti che rischierebbero di essere dimenticati in soffitta.