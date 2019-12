Banca CRS punta sul commercio: rinnovato per 5 milioni di euro l’accordo con Ascomfidi Nord-Ovest e Ascom Savigliano

Con la firma posta dal presidente di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. Francesco Osella e dal presidente di Confcommercio Cuneo Luca Chiapella, si è siglato il rinnovo per tutto il 2020 della convenzione a sostegno del mondo del commercio.

La convenzione stipulata con Ascomfidi Nord-Ovest e Ascom Savigliano ha l’obiettivo di agevolare nel credito e nella crescita gli operatori del commercio associati. La collaborazione con questi fondamentali partner nasce non soltanto con l’intento di erogare finanziamenti ad imprese che ne abbiano l’esigenza, ma con la volontà, grazie alla consulenza ed al supporto che ogni soggetto può fornire, di indirizzare le aziende verso le scelte più adeguate al raggiungimento dei propri obiettivi.

“Il plafond stanziato è pari a 5 milioni di euro” - spiega Osella –“e potrà essere utilizzato per finanziare le imprese per importi fino a 100.000 euro con una durata fino a 7 anni; i finanziamenti potranno essere richiesti anche per inizio attività ed esigenze legate alla liquidità ed alle scorte. I tassi applicati sono particolarmente vantaggiosi, proprio per dare un sostegno reale e concreto all’attività degli operatori commerciali. Questo è ciò che pensiamo debba fare una banca del territorio ed è un pilastro della nostra mission aziendale”.

“Vogliamo diventare un punto di riferimento per gli Associati Ascom” – precisa Emanuele Regis, direttore generale di Banca CRS- “, per condividere insieme progetti, iniziative ed attività di sviluppo. In questo momento stiamo lavorando per fornire agli esercenti il nostro supporto a 360 gradi ed in quest’ottica stiamo creando un pacchetto di convenzioni con i principali operatori nel campo dei pagamenti. Lo scopo è quello di offrire un ampio ventaglio di possibilità agli operatori ed aiutarli con la scelta dei convenzionamenti più adatti a loro ed ai loro clienti. Va in questa direzione il nostro accordo stipulato con Satispay, che prevede da parte nostra anche la disponibilità al supporto nella compilazione delle pratiche relative.”.

Sull’iniziativa si esprimono anche i referenti delle Associazioni di categoria coinvolte:

“Questo accordo ha un duplice significato” dichiara il presidente di Confcommercio Savigliano Agostino Gribaudo “Da un lato rimarca il ruolo fondamentale che la nostra organizzazione ricopre come punto di riferimento per le piccole e medie imprese, un compito sempre più importante anche nel mondo del credito sempre più complesso e rigido per essere gestito in autonomia. Confcommercio per il tramite di AscomFidi accompagna e sostiene le imprese che vogliono investire”.

“In secondo luogo dimostra l’attenzione che una Banca del territorio come CRS vuole dedicare a chi vuole fare impresa, in un momento in cui il tessuto imprenditoriale e commerciale ha bisogno di sostegno per confermarsi, insieme ai servizi, trainante per l’economia del Paese”.

Presenti alla firma oltre ai presidenti Osella e Chiapella anche Agostino Gribaudo presidente Ascom Savigliano, Massimo Ariano, direttore generale di Ascom Fidi Nord-Ovest , Emanuele Regis, Direttore Generale Banca CRS S.p.A., Livio Raballo direttore Ascom Savigliano e Bartolomeo Rainero vice direttore Banca CRS S.p.A.