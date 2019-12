Bartolomeo Salomone è il nuovo presidente di Ferrero Spa. Il manager albese prende il posto di Francesco Paolo Fulci

Riguarda l’avvicendamento alla presidenza di Ferrero Spa la principale novità emersa dall’assemblea dei soci con la quale la stessa holding italiana ha appena provveduto a licenziare i bilanci della stessa capogruppo e delle sue quattro controllate.



A comunicarlo, la stessa società, che in una nota ha dato conto del passaggio di testimone appena consumato tra l’ambasciatore Francesco Paolo Fulci – cui l’assemblea ha espresso "profonda gratitudine per il suo prezioso operato svolto negli anni di presidenza a beneficio dell’azienda" – e il manager albese Bartolomeo Salomone.



L’ex diplomatico siciliano, 88 anni, ricopriva l’incarico di presidente di Ferrero Italia dal giugno 2011. Lascia ora l’incarico al manager albese, da tempo componente del Consiglio di Amministrazione prima di venire nominato, nei mesi scorsi, direttore generale della Fondazione Ferrero.



Al suo fianco opererà un consiglio composto anche dall’amministratore delegato Alessandro d’Este, oltre che da Gian Mauro Perrone, Bruno Ferroni, Massimo Micieli e Gian Luca Bassi.

UN UTILE A 222 MILIONI, IN CRESCITA DI 18 MILIONI

"Ferrero Spa e le quattro società controllate in Italia – fa sapere la nota diramata dall'azienda – hanno garantito difesa e stabilità del livello occupazionale, in virtù della priorità data alle risorse umane e ai valori della responsabilità sociale d’impresa che, da sempre, caratterizzano ed ispirano la cultura del Gruppo".



Sul fronte del lavoro, in particolare, l’organico medio al 31 agosto 2019, aggregando il dato della Ferrero Spa e quello delle quattro società controllate, risulta pari a 6.233 unità, in incremento rispetto al dato medio dell’esercizio precedente di 85 unità. L’organico puntuale al 31 agosto 2019 risulta pari a 7.047 risorse.

Ferrero ha altresì "confermato il suo significativo impegno verso la comunità e il territorio di appartenenza tramite le attività della Fondazione Ferrero di Alba, promuovendo molteplici iniziative nel campo sociale, culturale e umanitario. Ed è stato ulteriormente sostenuto il programma Kinder Joy of Moving, dedicato alla diffusione della pratica dell’attività sportiva tra i più giovani".