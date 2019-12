Bieffe Clima è con voi anche durante le feste natalizie e vi offre un accurato servizio di assistenza caldaie in provincia di Imperia

Nel corso degli anni Bieffe Clima ha migliorato i servizi offerti e si è impegnata a proporre novità nel campo del servizio post-vendita con un’attenzione costante alla qualità dei prodotti e del servizio stesso. L’innovazione di oggi è stata costruita su solide fondamenta basate su più di 20 anni di storia ed esperienza.

L’azienda offre i migliori prodotti al miglior prezzo e tutte le novità che il mercato propone e grazie ad un personale qualificato, garantisce tutta una serie di servizi utili alla propria clientela, come l'assistenza e la consulenza. Bieffe Clima sostiene sicuramente l'innovazione, ma crede anche nella tradizione, e particolare cura la dedica proprio al rapporto con i clienti. Da anni concessionaria dei migliori marchi sul mercato nel campo della climatizzazione, del riscaldamento e di impianti solari, come TOSHIBA – AERMEC - SIME – GRUPPO RIELLO – TECNO-VENTIL e di tutta l’accessoristica necessaria all’installazione, oggi offre alla clientela un servizio di assistenza completo che la accompagna dalla fase iniziale di consulenza e progettazione fino all'assistenza post vendita e di manutenzione.

Inoltre, lo staff della Bieffe Clima vi ricorda che anche per il 2020 saranno incentivati con un bonus gli interventi di riqualificazione energetica globale, i lavori sull’involucro, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione in classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione degli impianti esistenti. Pertanto, se avete in previsione di rinnovare il vostro impianto di riscaldamento o di climatizzazione per ulteriori informazioni potete chiamare lo 0184 689162, oppure, consultare il sito www.bieffeclimasrl.it, visitare la pagina Facebook “Bieffe Clima srl” o recarvi direttamente a Ospedaletti, in corso Regina Margherita 178.