Appuntamenti natalizi del Marchesato a Castellar e Saluzzo

Continuano gli appuntamenti del programma “il tuo Natale a Saluzzo”.

Domenica 15 dicembre, negozi aperti tutto il giorno e Mercatino del Quadrilatero storico, organizzato da commercianti della zona. Si svolgerà nel basso centro storico, compreso tra via dell’Annunziata, piazzetta Santa Maria, via Monte di Pietà, via Maghelona via Balbis. Il mercatino era stato rinviato la scorsa settimana per motivi meteo.

A Castellar, tutto il giorno il mercatino di Natale, lungo le vie degli Spaventapasseri. Sono previste animazioni per bambini con il Mago Pongo, le bancarelle di artigianato e prodotti del territori.

Debutta una novità in collaborazione con Don Marco Casalis e gli oratori della Diocesi di Saluzzo. I bambini saranno infatti protagonisti di un presepe vivente a partire dal primo pomeriggio. Intorno alle 16,30: una merenda per tutti i piccoli attori e un concerto di musica popolare dell’Ensemble di Violini e Chitarre degli insegnanti Chiara e Sara Cesano e Dario Littera sotto l’ala di piazza del Municipio.

Per tutto il giorno Castellar e Saluzzo saranno unite da una navetta gratuita promossa da Bus Company e Fondazione Bertoni con partenza dalle 9.30 sino alle 17.30 a Saluzzo in piazza XX Settembre e a Castellar all' ingresso paese.

A Saluzzo, le animazioni continueranno nel pomeriggio con la Fabbrica dei Suoni che proporrà 2 laboratori al teatro Magda Olivero dal titolo “Un Natale bestiale” in cui tutti gli animali faranno sentire la loro voce. Sono animali che ascoltano, ballano e suonano per festeggiare il Natale in una festa che è per tutti e che "permette ai piccoli di avvicinarsi ai parametri del suono, giocando con l’ascolto, la voce, il movimento e lo strumentario". Età consigliata: 3-7 anni. Repliche: ore 15,30 e 16,30. Gradita la prenotazione via mail all’indirizzo eventi@fondazionebertoni.it.

Dalle 16 la Corale 3 Valli e il Corou La Cevitou intoneranno canti natalizi itineranti nel centro, per concludere sotto il grande albero di piazza Cavour.

Modifiche alla viabilità a Saluzzo e Castellar nelle aree interessate dai mercatini ed eventi.