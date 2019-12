Il presepe vivente del Borgo San Lorenzo per il terzo weekend con le "Notti della Natività"

"That’s Hope!" è il tema del terzo weekend de Le Notti della Natività 2019, l’evento diffuso organizzato dal Borgo San Lorenzo con il patrocinio del Comune di Alba e l’importante collaborazione organizzativa di Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba e Associazione Commercianti Albesi, oltre a numerosi partner che contribuiscono alla riuscita della manifestazione.



Tanti gli eventi in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre, quando la magica atmosfera del Natale invaderà tutta la città, tra suoni, luci, musica, colori e un vero messaggio di speranza.



Tra le novità di questa edizione 2019, sabato 14 dicembre a partire dalle 14.30 Babbo Natale raggiungerà per la prima volta le vie dello shopping del quartiere Piave, portando con sé Mamma Natale sulla carrozza guidata dalla renna Rudolf, con animazioni per grandi e bambini e una merenda gratuita a cura dell’Associazione Panificatori Albesi. Un’iniziativa che nasce grazie alla collaborazione tra il Comitato Albauno dell’Aca, il Borgo del Fumo e il Comitato di Quartiere Piave.



Ancora sabato 14, alle 20.30, l’appuntamento è con l’atteso presepe vivente del Borgo San Lorenzo, che torna quest’anno in scena in una nuova ambientazione, all’interno della bellissima chiesa di San Domenico, per narrare in chiave teatrale la notte in cui venne alla luce Gesù Bambino, con i personaggi classici della natività, gli antichi mestieri, scenografie, animazioni, danze, canti e musica tradizionale.



La solidarietà sarà protagonista per tutta la giornata di domenica 15 dicembre, quando tra piazza Duomo e via Cavour, dalle 10 alle 19, si snoderà il mercatino artigianale delle associazioni di volontariato del territorio. Nelle vie del centro, a partire dalle 15, tornano anche gli eleganti cantori dei Christmas Carols che, in costume dell’800 vittoriano, intratterranno i passanti con le carole più belle della tradizione di Natale e i migliori auguri di buone feste.



Inoltre, sabato e domenica dalle 15 alle 19, l’appuntamento è come sempre in Casa Claus (piazza del Duomo) con i laboratori di creatività manuale e disegno per bambini a cura di Mavì Giochi, in compagnia dello staff di Babbo Natale con il sostegno di Banca d’Alba. Santa Claus e gli Elfi accoglieranno i bambini per la consegna delle letterine e la merenda con le delizie e le goloserie di Mamma Natale, tra cui il vero panettone tradizionale piemontese Galup, la cioccolata calda secondo l’antica ricetta Baratti e Milano e tante altre dolcezze, come lo zabajone caldo, la torta di mele e i coloratissimi donuts.



Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.