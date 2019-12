Mondovì: arti "sorelle" a confronto nell'Antico Palazzo di Città

Musica classica e pittura di vari secoli: due arti “sorelle” a confronto nell’Antico Palazzo di Città, di via Giolitti 1.

L’appuntamento è per sabato 14 dicembre, alle ore 16, per l’inaugurazione della rassegna “Il fascino delle nature morte”, curata dal prof. Ernesto Billò per l’onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”.

Due veri talenti musicali, giovanissimi: Sergio Cagnasso, alla chitarra (con opere del contemporaneo Giorgio Signorile di Cuneo e del basco José de Alpiazu, del secondo novecento) e Madddalena Lanfranco, al flauto traverso, eseguendo una opera di J.S. Bach. Esposte opere dall’800(Guido di Montezemolo) ai giorni nostri.

La visita prosegue fino alla Epifania 2020, ogni venerdì, sabato, domenica tra le ore 16 e le 19.