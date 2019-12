Nella chiesa di San Giovanni Battista, a Barge, il concerto di musica classica

L’Associazione musicale “Amici dell’organo Pierino Regis di Cherasco”, insieme al Comune di Barge ed alla Parrocchia San Giovanni Battista organizzano il concerto di musica classica, in programma sabato 14 dicembre, alle ore 21, nell’omonima chiesa parrocchiale del paese.

Ad esibirsi, all’organo, Silvia Depetris e Giuseppe Riccardi e, alla tromba, Marco Bellone. Tenore: Michelangelo Pepino.

Verranno proposti brani per organo solo, per duo organo e tromba, e per trio organo, tenore e tromba, tratti da un repertorio che spazia dal barocco al contemporaneo, tra cui opere di Bach, Haendel, Franck, Morricone e Choen.

L’ingresso è libero.