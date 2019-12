Sul palco del Politeama Boglione di Bra va in scena “Separazione”

Si conferma il grande successo di pubblico per la stagione teatrale del Politeama Boglione di Bra. Si avvia infatti al sold out anche il nuovo appuntamento in programma il 20 dicembre 2019 alle 21. Si tratta di “Separazione”, commedia a tratti comica e a tratti commovente messa in scena da Mario Zucca e Marina Thovez, che è anche regista dello spettacolo.

Separazione è la storia di Sarah, attrice newyorkese, e di Joe, commediografo londinese, separati appunto da un oceano. I due non si conoscono, ma il destino intreccia le loro esistenze. Sarah vuole mettere in scena una famosa commedia di Joe e lo chiama al telefono per chiedergli il permesso. Tutto finirebbe qui se non fosse che lo scrittore, da tempo bloccato sulla pagina bianca, buffo malato di agorafobia, ciccione e solo, ha un forsennato bisogno di parlare con qualcuno. E Sarah ha una particolarità che la rende in grado di identificarsi con la protagonista della commedia di Joe meglio di chiunque altro. Attraverso l’oceano e i fili del telefono tra i due nasce una sorprendente amicizia. Finalmente i due si incontreranno…

Gli ultimi biglietti disponibili possono essere acquistati al botteghino del teatro il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19. Intanto è già stata avviata la vendita dei tagliandi per l’atteso appuntamento con il Concerto di Capodanno “Tour d’Europe”. Si festeggerà l’arrivo del nuovo anno in compagnia dell’Orchestra Filarmonica del Piemonte, che proporrà il meglio del Capodanno viennese e del repertorio classico. Al termine del concerto si terrà il consueto brindisi con spumante e panettone. I biglietti per questo evento fuori abbonamento – occasione anche per un originale dono natalizio – sono disponibili al botteghino e su www.ticket.it.

La stagione teatrale riprenderà nel mese di gennaio. Il programma completo degli spettacoli è sul sito www. turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio cultura turismo e manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, o chiamando lo 0172.430185.