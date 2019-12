Cosa ci dicono le stelle? L'oroscopo di Corinne dal 13 al 20 dicembre

ARIETE: “Meglio un uovo oggi che una gallina domani”: ciò significa che vi dovete accontentare di ciò che passa attualmente il convento stellare in attesa di materializzare, avanti tempo, ciò che maggiormente sta a cuore fregandovene altamente delle chiacchiere altrui e mostrandovi tenaci nel perseguire una meta. Cercate, altresì, di andare in fondo ad una questione bislacca e guardatevi da tipi scaltri. Accendere una candela bianca il giorno di Santa Lucia porta bene e la sfiga scaccia via.

TORO: Tra faccenduole da sbrigare, bilanci da far quadrare, strenne da comprare, qualche ostacolino da sormontare, rasenterete l’isteria riuscendo però in compenso a togliervi un pallino e a trascorrere una o più serate in compagnia di amiconi. Possibili colloqui chiarificatori tra coppie o arrivo di una inattesa novella. Giocate al Lotto numeri regalati: potrebbero essere quelli fortunati! Per non beccare mal di gola o influenza copritevi quando uscite e rinforzate le difese immunitarie…

GEMELLI: Proprio alla vigilia di Santa Lucia si forma la Luna nuova nella vostra costellazione, preludio di novità ma anche di agitazione. Iniziate già sin d’ora a programmare un Natale all’insegna dell’armonia, di ritrovi genuini, casalinghi, soprassedendo su tante bassezze umane e, in previsione dei prossimi proverbiali abbuffi, siate parchi nel bere e nel pasteggiare… Rischio di fregature negli acquisti, pargoletto da coccolare e strenne da affrettarvi a comperare. Naso colante.

CANCRO: Pensierosi, fiacchi e nervosi dovrete smaltire una gran mole di lavoro e nel contempo sistemare una faccenda materiale o familiare. Anche il barometro dell’amore oscilla, portando taluni nativi ad inalberarsi per inezie o a sbuffare intermittentemente. L’approssimarsi del Natale vi vedrà indaffarati ed indecisi sul come e con chi trascorrerlo al punto di non dare nulla per scontato e decidere magari all’ultimo istante che cosa fare…New da figlioli.

LEONE: Non si è mai troppo grandi per smettere di sperare che Babbo Natale esaudisca i desideri e la magica atmosfera delle feste colpirà anche voi che di sogni da concretizzare ne avete parecchi specie se le faccende in questo dimissionario 2019 sono andate storte. Un paio di imprevisti coglieranno alla sprovvista scombussolando un piano mentre il week end vi vedrà super indaffarati. Lo sapevate che attaccare degli angioletti all’alberello richiama la fortuna? Se ne abbisognate provateci!

VERGINE: Accantonare i crucci ed ammantarvi di positività è il compito che vi spetta affinché la vita di tinga di rosa e il cielo vi indirizzi verso la rotta agognata. Prima di beccare una bidonata affrettatevi a distinguere i buoni dagli approfittatori e preparatevi ad un Natale dai vecchi sapori dove riscoprire sopiti ma importanti valori. Un pensiero commuoverà. La notte del 12 ponete sul davanzale cibarie varie: Santa Lucia e il suo asinello, ringrazieranno debellando qualunque affanno.

BILANCIA: Il periodo è tosto: gli astri non sono in vena di benevolenze ragion per cui riuscirete a concludere poco o niente… Ma non demoralizzatevi in quanto per le adiacenti festività, qualcosina cambierà, almeno quel che basta per trascorrere il Natale in pace e tranquillità…La notte del 12 arriva Santa Lucia con tanto di tradizioni e magia … In suo onore mangiate delle paste frolle o delle sfogliatelle squisite per il gusto e propiziatorie per dare a tal ricorrenza maggior lustro…

SCORPIONE: La vita assomiglia all’albero di Natale: c’è sempre chi rompe le palline… Ma non prendetevela trattasi di sciocchezzuole e di gentaglia immeritevole della vostra considerazione…Nella frenesia delle adiacenti solennità vi dimenticherete di una ricorrenza, pagamento, scadenza oppure tenderete a smarrire oggettini, incartamenti o documenti… Occhio pure ai furtarelli e sulla strada siate assai prudenti! Per attirate la buona sorte a Santa Lucia cambiate abiti e biancheria.

SAGITTARIO: I più demoralizzati vorrebbero svegliarsi dopo l’Epifania, i più ottimisti invece si destreggeranno tra preparativi, abeti, presepi, strenne da comperare e stralunati da inquadrare.… Se passati attraverso il vaglio di peripezie sappiate che finalmente tirerete un sospiro di sollievo malgrado rimanga ancora un problemino fisico o morale da superare. In amore o in casa qualcuno darà i numeretti: zittitelo con una delle vostre sagge sentenze. Amicona da andare a trovare.

CAPRICORNO: Finita una grana ne inizia una successiva… Se tirerete boccate di ossigeno riguardo un’angustia, una successiva vi aspetta dietro l’angolino obbligandovi a stringere i denti e ad appellarvi al vostro spirito di sopportazione… Entrate inoltre nell’ottica che al desco natalizio parteciperà pure Saturno: trattatelo bene già si d’ora affinché non combini guai e, almeno per le feste, dimezzi crucci e pene… Omaggio o invito impensato e gradito… Stomaco incomodato.

ACQUARIO: Situazioni emozionanti, adiacenze con gente pazzerella, regalini o pensierini, ritrovi, contesti imbarazzanti e discussioni piccanti, costelleranno l’andazzo di una fase talmente variegata dallo sconfiggere qualsiasi ipotesi di tediosità implicite singolari notiziole provenienti da fuori. In amore occhio a non peccare di ingenuità mentre se la sfortuna volete debellare, il 13 dicembre, un mazzetto di vischio correte a comprare ed attaccatelo all’uscio senza esitare.

PESCI: Agitarsi non servirà ad agevolare la miriade di incombenze da sbrigare… Imparate ad agire con calma sennò arrivate a Natale talmente spossati dal non riuscire ad assaporarne il significato…Le trasgressioni alimentari saranno concesse soltanto durante le festività: quindi prima di entrare nel vortice delle medesime mangiate in bianco e andate a dormire presto… Contatti con gente maniaca ed insolente a cui l’educazione impartita non è servita a niente…