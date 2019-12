Roccaforte Mondovì: domenica la raccolta fondi in favore di Telethon Italia

Telethon Italia chiama, Roccaforte Mondovì risponde. Di nuovo, aggiungiamo noi. Si rinnova, infatti, la consuetudine solidale che vede il Comune monregalese parte attiva nella raccolta fondi a sostegno della Fondazione.

Grazie all'impegno della consulta giovanile, domenica 15 dicembre sarà presente un banchetto presso il quale sarà possibile effettuare l'acquisto di cuori di cioccolato e gadget a marchio Telethon.

L'intero ricavato sarà devoluto a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche.

Il punto vendita sarà allestito in piazza Monsignor Eula dalle 8.30 alle 12.30, per poi spostarsi in frazione Lurisia (piazza San Luca) dalle 18 alle 19.