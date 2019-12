"Il Castello delle Rose": presentato il nuovo libro di Aurora d'Errico con i disegni dell'artista monregalese Carlà

È appena stata pubblicata dalla casa editrice Arabafenice la favola: "Il Castello delle Rose", scritta dall'avvocato Aurora d'Errico, che con quest' opera negli ultimi tre anni, è già alla sua quinta pubblicazione editoriale.

Per i disegni si è avvalsa della collaborazione della bravissima artista cuneese, Carla Tomatis, in arte Carla' Artista, già nota nel mondo dell'arte per le sue numerose creazioni ed esposizioni.

Entrambe si sono conosciute nel mese di settembre scorso, al Gran Galà del Premio alla Buona Volontà, ideato da Dino Rossetti, Presidente dell'A.I.C.A.S, e U.C.E.P.I., per il ritiro dei loro premi e precisamente, del Premio alla Cultura per la d'Errico e Premio all'Arte per la Tomatis.

L'evento è stato registrato presso gli studi televisivi di Telegranda, Canale 186.

La d'Errico ha dichiarato di aver scritto la favola " Il Castello delle Rose", al fine di donare parte del ricavato, all'Associazione Italiana Studio Osteosarcoma (A.I.SO.S.), fondata dalla dottoressa Francesca M. Terraciano che è il Presidente.



L' A.I.SO.S., è un centro di riferimento sia a livello nazionale che internazionale per la diagnosi precoce, terapia, cura e ricerca di una delle forme di tumore più aggressive che colpisce le ossa per lo più dei bambini. I disegni sono stati realizzati dall' Artista Carla', con gli occhi di bambino su cartoncino poroso, usando i pastelli come fanno appunto i bambini. "Perché il minimo che possiamo fare è regalare una speranza e un sorriso a chi soffre ogni giorno". (Cit. Aurora d'Errico)