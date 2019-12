Ultimi appuntamenti dell'anno per "Storie d'Oc" a Borgo San Dalmazzo e Gaiola

Storie d’Oc, l’iniziativa, promossa dall’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con i comuni della Valle che propone laboratori di lettura ad alta voce e narrazione dalle tradizioni orali dell'Occitania rivolti ai bambini tra i 4 e i 9 anni, ha percorso la Valle in lungo e in largo ed è pronta per il gran finale di quest’anno.

Sono ancora due gli appuntamenti aperti al pubblico che offriranno la possibilità di conoscere Caterina Ramonda, bibliotecaria, esperta di letteratura per l’infanzia, che si occupa anche di ricerca intorno alla sua lingua, l'occitano, alle sue tradizioni orali e scritte.

Sabato 14 dicembre, al mattino alle 10.30, ad ospitare i racconti ad alta voce sarà la Biblioteca civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo (Via Boves, 4) mentre domenica 15 dicembre, alle 15.00, la magia delle storie approderà a Gaiola, al Centro Polifunzionale “La Gramigna” (Via Piave, 3).

Vi ricordiamo che l’ingresso è libero e gratuito sino ad esaurimento posti.