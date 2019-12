Maggiore sicurezza a Sommariva del Bosco: un nuovo STOP in via IV Novembre

A Sommariva del Bosco, un nuovo segnale di stop è stato posizionato nei giorni scorsi al fondo del senso unico di via IV Novembre, dove la strada confluisce in via Canale.

La scelta dell'amministrazione comunale vuole essere una soluzione al problema della velocità eccessiva di alcuni veicoli, consentendo così di agevolare coloro che scendono da via Canale e svoltano in via Marconi e quelli che entrano o escono da via Colle Oliva, riducendo la possibilità di incidenti in un incrocio che si trova per lo più davanti ad un locale commerciale molto frequentato.

Il nuovo stop sarà segnalato attraverso scritta sulla carreggiata, segnali verticali e un lampeggiante in fase di collocazione.