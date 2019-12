Rapina alle Poste di Sommariva Bosco: rubati 13mila euro

Indossando sciarpe e cappellini per renderne difficile l'identificazione, in due hanno atteso l'arrivo del direttore dell'ufficio postale di via Garibaldi, a Sommariva Bosco: pochi minuti dopo l'apertura, intorno alle 8 di questa mattina, sono quindi entrati nei locali e, dietro la minaccia di una possibile arma, comunque non mostrata, lo hanno invitato ad aprire la cassaforte e i vari cassettini dell'ufficio, racimolando in totale 13mila euro.

Con assoluta calma, senza mai alzare la voce o dando segnali di nervosismo, ultimato il colpo, i due malviventi hanno quindi rinchiuso nei servizi igienici il direttore e due impiegate dell'ufficio, sopraggiunte nel frattempo, così da poter fuggire indisturbati.

Il direttore ha quindi chiamato i Carabinieri, che sono intervenuti liberando i tre dipendenti delle Poste, mentre nessun cliente era presente nell'ufficio. Le indagini sono attualmente in corso.