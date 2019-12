De Noose e Ghisolfi per l’educazione finanziaria

A margine del Gruppo Europeo delle Casse di risparmio ESBG a Berlino, Chris De Noose e Beppe Ghisolfi - legati da un'amicizia che dura da oltre 20 anni - hanno ribadito il ruolo determinante dell’educazione finanziaria.

Il direttore generale dell’Istituto mondiale e del Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio, che ha incontrato recentemente in San Salvador 1.500 studenti, ritiene fondamentale l’opera di Beppe Ghisolfi, vicepresidente e tesoriere dell'ESBG, che da trent’anni fa lezione in Italia agli studenti di ogni ordine e grado.

I libri di Beppe Ghisolfi Manuale di educazione finanziaria e Lessico finanziario sono considerati strumenti indispensabili per accrescere le conoscenze economiche dei cittadini.