Ibride usate: dove Toyota CH-R vince su tutte

Negli ultimi tempi sta diventando sempre più importante avere a disposizione una vettura che produca il minimo inquinamento possibile. Visto però che le auto elettriche sono ancora decisamente troppo costose e difficili da trovare nel settore dell’usato, molti stanno prediligendo le ibride. Tra le auto ibride usate una delle più scambiate è di certo la Toyota CH-R, uno dei SUV ibridi più apprezzati dal mercato, giovane e non solo. I concessionari di auto usate a Bergamo e Provincia offrono CH-R di seconda mano, ma è bene affrettarsi quando se ne trova una in offerta.

Perché la CH-R piace



La strategia di Toyota

Un SUV dalle linee aggressive

Il segreto dei successi di Toyota negli ultimi anni sta proprio nel poter offrire un’automobile perfetta per ogni segmento della popolazione. In particolare Toyota CH-R ha ottenuto grandissimi successi sin dall’uscita del primo modello negli anni scorsi, seguito già da un restyling a novembre 2019 . Stiamo parlando di un SUV di buone dimensioni, che attira non solo i giovani che amano le vetture aggressive, ma anche la famiglia che ha la necessità di spazio nell’abitacolo e nel bagagliaio, o anche la coppia attempata che desidera una vettura che sappia farsi notare. Il vantaggio del motore ibrido sa farsi sentire, soprattutto quando si fa benzina. Il cambio automatico, la comodità di guida, un allestimento interno piacevole e sportivo, sono tutti bonus che chi sceglie una CH-R apprezza. Per altro stiamo parlando di un’auto che si fa notare nel traffico, mai banale e dalle linee decisamente contemporanee.

Scegliere un ibrido usato



Il motore elettrico garantito 10 anni

I vantaggi sui consumi

La questione è semplice: le vetture ibride sono oggi il miglior compromesso tra costo e consumi, con un occhio all’ambiente. Per chi desidera cambiare una vecchia auto, lasciandosi alle spalle i vecchi motori termici, una Toyota CH-R usata è l’idea migliore. Una vettura piacevole e scattante, che offre una motorizzazione che permette l’utilizzo su ogni terreno e in ogni situazione. Per altro è da notare che i motori elettrici Toyota godono di una garanzia di 10 anni, con manutenzione praticamente nulla. Questo vale anche per chi preferisce la vettura di seconda mano, soprattutto se trova una CH-R che ha uno o due anni di utilizzo da parte del precedente proprietario.

Chi ama l’usato deve affrettarsi



Gli annunci sui siti internet

Le offerte in rete

Purtroppo però chi desidera una Toyota CH-R usata deve considerare il fatto che si tratta di un modello molto richiesto da tanti appassionati. Per questo motivo non appena si trova un annuncio è importante affrettarsi e contattare subito il venditore. Oggi fortunatamente i concessionari di auto usate propongono le migliori vetture anche sui loro siti internet. Si può quindi visitarli frequentemente, per poter velocemente richiedere un test su strada ed eventualmente perfezionare lo scambio. L’usato offre il vantaggio di un costo decisamente inferiore a quello del medesimo modello nuovo, oltre anche alla possibilità di avere sin da subito la vettura a disposizione.