A Bra la mostra fotografica "Alza la testa"

“Alza la testa” è il titolo della mostra fotografica realizzata da Manuele Galante in collaborazione con Progetto Emmaus, cooperativa sociale che dal 1995 si occupa di servizi alla persona sui territori di Alba e Bra, lavorando in rete con le realtà profit e non profit locali.

Le fotografie nascono dall’incontro tra Manuele e le persone che frequentano le attività organizzate in collaborazione con i Servizi Sociali sul territorio di Bra. “Con questa serie di fotografie ho voluto raccontare la disabilità senza ‘parlarne’ direttamente ma facendolo attraverso i ritratti delle persone che ho incontrato durante la mia esperienza con Progetto Emmaus” commenta il fotografo Manuele Galante.

Da questo connubio prende vita “Alza la testa” che vuole anche essere il primo di una serie di eventi culturali e di sensibilizzazione in programma per il 2020, in occasione dei 25 anni di attività di Progetto Emmaus, dedicati alla cura delle persone in una comunità attenta ai bisogni di chi la vive.

“Un grazie a tutte le persone e le realtà del territorio che, quotidianamente, rendono possibile il nostro lavoro, al Comune di Bra e alla Fondazione CRT che contribuisce all’iniziativa. Un grazie in particolare ai volti e alle famiglie che hanno permesso questa narrazione, che vuole andare oltre le definizioni, assaporando i veri significati ma, soprattutto, lasciando il giusto tempo alle emozioni” Alberto Bianco, Presidente Progetto Emmaus.

La mostra “Alza la testa” sarà inaugurata domenica 22 dicembre alle ore 16 a Palazzo Mathis, Piazza Caduti per la Libertà, n. 20, Bra, e sarà visitabile fino al 2 febbraio 2020 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18, Sabato e Domenica dalle ore 9 alle ore 12.30. L’ingresso è libero.